12/11/2024 09:08

比特幣破頂觸88000美元，有大戶再增持20億

《經濟通通訊社12日專訊》比特幣走勢一路高歌猛進，並一度觸及88000美元之上，自特朗普宣布獲得總統寶座之後，比特幣已經累積了三成升幅。隨著市場等待特朗普明年初入主白宮，使資金可能是從科技股和黃金轉向加密貨幣，而特朗普的競選活動亦強調他對加密貨幣的支持。

據彭博社高級分析師Eric Balchunas稱，iShares比特幣信託ETF(IBIT)隔晚在盤前的前35分鐘內成交量達到10億美元。

另外，Michael Saylor的MicroStrategy (MSTR)是目前比特幣最大的企業持有者，消息指公司近期以近20億美元的價格，購買了27200個比特幣，這意味著MicroStrategy目前的利潤約為110億美元，消息指公司目前持有27.942萬個比特幣，價值約230億美元。（ul)