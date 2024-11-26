26/11/2024 14:34

比特幣連跌3日，衝擊10萬美元大關後遭遇避險情緒

《經濟通通訊社26日專訊》比特幣創下自特朗普當選以來的最長連跌紀錄。此前未能突破10萬美元關口，而且市場對特朗普擁抱虛擬貨幣的熱情降溫。



截至周一(25日)，比特幣連續3天下跌，累計跌幅約6%，現報94463美元。



比特幣首次衝擊10萬美元大關遇阻，《Crypto Is Macro Now》的作者Noelle Acheson表示，這可能會令投資者相信價格已經達到頂峰，現在應該鎖定利潤。



不過，虛擬貨幣交易所Independent Reserve的行政總裁Adrian Przelozny表示，人們一直在尋找獲利回吐的借口，當前的看漲情緒將持續到2025年。(rc)