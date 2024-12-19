19/12/2024 10:19

鮑威爾明言政府不儲比特幣，BTC跌穿十萬美元水平

《經濟通通訊社19日專訊》早前有報導指，美國候任總統特朗計劃在上任期間，美國政府將建立戰略比特幣儲備，鮑威爾被問到看待這個想法，他表示根據《聯邦儲備法》，美聯儲「不允許擁有比特幣」，並且不尋求修改法律。



另外，隔晚美國聯儲局減息四分一厘，至4.25%-4.50%範圍；「點陣圖」預計明年將利率降至3.9%，顯示降息幅度低於9月的預測，聯儲局主席鮑威爾表示，預計降息的速度會進一步放緩，反映出前幾個月通膨數據較熱以及通膨預期較高。



消息一出之後，加密貨幣市場應聲下挫，主要山寨幣XRP、卡爾達諾的ADA、萊特幣的LTC 在過去24小時內下跌了約10%；而比特幣目前跌穿十萬美元大關，截至香港時間10:30am，報99611.54美元，跌5.44%。（ul)