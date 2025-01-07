直播中 : 開市Good Morning - 政策空窗期兼人仔弱 恒指方向未明？
直播中 : 開市Good Morning - 政策空窗期兼人仔弱 恒指方向未明？
19,607.31
-80.98
(-0.41%)
19,635
-102
(-0.52%)
高水28
7,100.67
-34.81
(-0.49%)
4,385.07
-10.01
(-0.23%)
393.61億
3,203.23
-3.69
(-0.115%)
3,771.65
+2.68
(+0.071%)
9,936.53
+50.88
(+0.515%)
2,056.31
+3.43
(+0.17%)
101,999.9900
-235.6100
(-0.230%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0595
澳元最佳客戶買入價
4.8630
歐元最佳客戶買入價
8.0880
英鎊最佳客戶買入價
9.7437
日圓最佳客戶買入價
4.9200
休市美股: 1月9日休市
恒生指數
19,607.31
-80.98
(-0.41%)
期指
高水28
19,635
-102
(-0.52%)
國企指數
7,100.67
-34.81
(-0.49%)
科技指數
4,385.07
-10.01
(-0.23%)
大市成交
393.61億
股票
350.07億
(88.938%)
窩輪
12.34億
(3.134%)
牛熊證
31.20億
(7.928%)
即時更新：07/01/2025 09:52
可賣空股票總成交
1,075.97億
主板賣空
195.78億
(18.196%)
更新：06/01/2025 16:59
上証指數
成交：1,011.18億
3,203.23
-3.69
(-0.115%)
滬深300
3,771.65
+2.68
(+0.071%)
深証成指
9,936.53
+50.88
(+0.515%)
MSCI中國A50
2,056.31
+3.43
(+0.17%)
比特幣
資料由Binance提供
101,999.9900
-235.6100
(-0.230%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0595
澳元/港元
最佳客戶買入價
4.8630
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.0880
英鎊/港元
最佳客戶買入價
9.7437
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9200
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

14
三月
銅鑼灣維多利亞公園｜新一屆香港花卉展覽主題『秋英』以最旺盛的生命力綻放英姿！ 銅鑼灣維多利亞公園｜新一屆香港花卉展覽主題『秋英』以最旺盛的生命力綻放英姿！
大型盛事 節慶活動
銅鑼灣維多利亞公園｜新一屆香港花卉展覽主題『秋英』以最旺盛的生命力綻放英姿！
推介度：
14/03/2025 - 23/03/2025
28
三月
啟德體育園 ｜「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2025」 啟德體育園 ｜「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2025」
大型盛事 體育運動
啟德體育園 ｜「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2025」
推介度：
28/03/2025 - 30/03/2025
加密貨幣
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00700 騰訊控股00001 長和00941 中國移動09988 阿里巴巴－Ｗ02013 微盟集團00388 香港交易所
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54
貨幣攻略

特朗普移民政策可能衝擊有限

05/01/2025 14:03
大國博弈
說說心理話
聖誕新年特輯
Watch Trends 2024
北上食買玩
Art Month 2024
秋天養生食療
消委會報告
山今養生智慧
輕鬆護老
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
星光大道首次！Pink Yoga正接受報名
易經看世界 世界風雲變
期貨期權
Highlight:
【即時期權】etnet新增每周期權功能，操作更靈活！
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188/支)
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
加密貨幣
新聞
新聞 主頁新聞虛幣報價虛幣ETF
貴金屬
XAU 黃金現貨
2,639.9400
+5.5100
+0.209%
XAG 白銀現貨
30.0548
+0.1291
+0.431%
更新：07/01/2025 09:50
加密貨幣ETF-最大成交金額
03066 ＦＡ南方比特幣
36.160
0.820
+2.320%
03042 華夏比特幣
12.560
0.300
+2.447%
03439 嘉實比特幣
12.680
0.310
+2.506%
更新：07/01/2025 09:35
貨幣ETF
03152 Ａ博時港元
1,082.550
0.250
+0.023%
03011 Ａ工銀中金美
9,059.350
-3.550
-0.039%
09011 Ａ工銀中金美－Ｕ
1,165.350
-0.200
-0.017%
更新：07/01/2025 09:35
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處