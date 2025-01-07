07/01/2025 08:41

比特幣重上10萬美元關，為逾半個月以來首次

《經濟通通訊社7日專訊》比特幣再次重上10萬美元關，高見102724.38美元，創自2024年12月20日以來新高。現報102278.84美元，按日升3.90%，或帶動虛擬貨幣板塊造好。



以太幣同樣造好，高見3744.83美元，創2024年12月19日以來新高。現報3679.12美元，按日升1.2%。



巴克萊前董事總經理John Glover表示，根據「艾略特波浪理論」，早前比特幣價格跌破9.2萬美元，可能已經完成了修正浪潮，預計比特幣將於今年第一季突破12.5萬美元，但之後可能出現另一次回調，回調完畢便再度衝高，達至16萬美元附近的周期頂部。(nw、ey)