18/02/2025 13:00

阿根廷總統米萊涉嫌炒作虛擬貨幣，遭控告欺詐

《經濟通通訊社18日專訊》阿根廷總統米萊上周五(14日)發帖文推廣虛擬貨幣LIBRA，稱可為初創企業提供資金，並提及網站的購買連結。LIBRA市值隨後急跌，有人入稟刑事法院，控告米萊欺詐。



在米萊的加持下，LIBRA市值短時間內一度飆升至約45億美元，但有大戶隨即沽貨套現，估計從中獲利至少8700萬美元，LIBRA市值隨後急跌。



米萊在LIBRA大跌後刪除帖文，有代表律師入稟刑事法院，控告米萊欺詐，當局已委派一名法官調查事件。訴訟指控米萊違反公共道德法，價格炒高後散貨圖利，導致其他投資者損失慘重。



不過，總統辦公室表示，米萊從未涉及LIBRA的開發過程，推廣貨幣只是為了支持本地經濟，考慮到公眾反應後決定刪除帖文。



反對派領袖統克里斯蒂娜則發文批評，米萊是「虛擬貨幣騙子」。部分國會議員則計劃展開彈劾米萊的程序。(rc)