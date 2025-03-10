23,774.86
-456.44
(-1.88%)
23,791
-447
(-1.84%)
高水16
8,717.24
-196.79
(-2.21%)
5,868.25
-169.19
(-2.80%)
1,717.60億
3,352.59
-19.96
(-0.592%)
3,911.32
-32.69
(-0.829%)
10,776.89
-66.84
(-0.616%)
2,107.18
-20.57
(-0.97%)
82,205.2500
+1,470.7700
(1.822%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0723
澳元最佳客戶買入價
4.9090
歐元最佳客戶買入價
8.4394
英鎊最佳客戶買入價
10.0527
日圓最佳客戶買入價
5.2740
推廣樂本健【17週年開倉13 - 14/3】
恒生指數
23,774.86
-456.44
(-1.88%)
期指
高水16
23,791
-447
(-1.84%)
國企指數
8,717.24
-196.79
(-2.21%)
科技指數
5,868.25
-169.19
(-2.80%)
大市成交
1,717.60億
股票
1,535.70億
(89.410%)
窩輪
87.14億
(5.073%)
牛熊證
94.76億
(5.517%)
即時更新：10/03/2025 11:42
可賣空股票總成交
3,525.92億
主板賣空
558.93億
(15.852%)
更新：07/03/2025 16:59
上証指數
成交：3,815.06億
3,352.59
-19.96
(-0.592%)
滬深300
3,911.32
-32.69
(-0.829%)
深証成指
10,776.89
-66.84
(-0.616%)
MSCI中國A50
2,107.18
-20.57
(-0.97%)
比特幣
資料由Binance提供
82,205.2500
+1,470.7700
(1.822%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0723
澳元/港元
最佳客戶買入價
4.9090
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.4394
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.0527
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2740
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【專訪】曾煥平：賣地收入今年難扭，工商物業債務違約風險高銀行宜早回收
女網紅頸椎不適按摩後左手發麻無力，入院驚揭急性腦中風！推拿不...
醫學通識 健康解「迷」

女網紅頸椎不適按摩後左手發麻無力，入院驚揭急性腦中風！推拿不...
餐飲優惠|太興App送$350優惠券/吉野家任食自助吧及樂悠...
吃喝玩樂 著數速遞

餐飲優惠|太興App送$350優惠券/吉野家任食自助吧及樂悠...
加密貨幣
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00001 長和01024 快手－Ｗ00388 香港交易所00005 滙豐控股
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
說說心理話
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet榮獲「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
加密貨幣
新聞
新聞 主頁新聞虛幣報價虛幣ETF
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
82,205.25
+1,470.77
+1.822%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,056.9100
+36.4800
+1.806%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.7436
+0.0220
+3.049%
更新：10/03/2025 11:40
美元匯率-最大跌幅
EUR 歐元/美元
1.0833
-0.0027
-0.244%
GBP 英鎊/美元
1.2911
-0.0020
-0.153%
CAD 美元/加元
1.4365
-0.0007
-0.051%
更新：10/03/2025 11:40
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.32%
3個月國債孳息率
4.34%
10年-3個月國債孳息率
-0.02%
更新：07/03/2025 16:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處