21/03/2025 14:32

日本比特幣投資公司任命特朗普兒子艾力為顧問

《經濟通通訊社21日專訊》日本比特幣投資公司Metaplanet周五表示，已任命特朗普的兒子艾力(Eric Trump)加入新成立的策略顧問委員會。



該公司在新聞稿中表示，該委員會由致力於推進比特幣和金融創新的成員組成。艾力是美國總統特朗普的兒子，是全球數位資產採用的主要倡導者，他的商業專長將有助於推動公司的使命向前發展。



Metaplanet在東京證券交易所標準板塊上市，前身為日本紅星球(Red Planet Japan)，專注於酒店營運。該公司的子公司Red Planet Hotels Japan於2024年5月申請破產。(rc)