10/06/2025 08:57

比特幣再上十一萬近歷史新高，過去一周滅19億空頭

《經濟通通訊社10日專訊》比特幣剛剛再次衝上11萬美元水平，在過去24小時內上漲了 3.7%；以太幣約有 7.66%的漲幅，反彈至2705.89美元以上。



分析指，比特幣的上漲令槓桿交易員措手不及，一小時內清算了價值超過1.1 億美元的空頭。昨日所有加密資產的空頭部位清算總額約為3.3 億美元，創下一個月以來的最高紀錄。



Bitfinex分析師在昨日（9日）的一份報告中指出，在比特幣下跌10%至接近十萬美元時，整整過去一周，比特幣衍生品清算額超過19億美元空頭，消除了過度槓桿之後，加密貨幣市場目前已處於更穩定的基礎之上，有可能迎來下一輪上漲。不過，他亦表示鏈上數據表明，長期持有者的拋售壓力不斷上升，可能會超過需求。（ul)







