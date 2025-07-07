07/07/2025 14:40

馬斯克稱美國黨將擁抱比特幣：「法定貨幣沒希望了」

《經濟通通訊社7日專訊》馬斯克當地時間周日（6日）表示，他新成立的「美國黨」將擁抱全球市值最大的加密貨幣比特幣。



一位X用戶問馬斯克，他的新政黨是否會接受比特幣。他回答說：「法定貨幣沒有希望了，所以是的。」



多年來，馬斯克對法定貨幣與比特幣之爭的看法一直起伏不定。早在2020年，他就表示比特幣「幾乎和法定貨幣一樣糟糕」。然而，幾個月後的2021年，他站在了加密貨幣一邊。



有趣的是，他上個月推出了號稱採用比特幣式加密技術的應用程式XChat。此外，根據鏈上分析公司Arkham Intelligence的數據，特斯拉據稱持有價值12億美元的比特幣。(jf)