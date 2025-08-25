25,829.91
+490.77
(+1.94%)
25,864
+512
(+2.02%)
高水34
9,248.00
+168.07
(+1.85%)
5,825.09
+177.41
(+3.14%)
3,696.98億
3,883.56
+57.80
(+1.511%)
4,469.22
+91.22
(+2.084%)
12,441.07
+275.01
(+2.260%)
2,484.13
+67.37
(+2.79%)
111,656.5300
-1,837.0600
(-1.619%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0960
澳元最佳客戶買入價
5.0831
歐元最佳客戶買入價
9.1588
英鎊最佳客戶買入價
10.5712
日圓最佳客戶買入價
5.3160
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,829.91
+490.77
(+1.94%)
期指
高水34
25,864
+512
(+2.02%)
國企指數
9,248.00
+168.07
(+1.85%)
科技指數
5,825.09
+177.41
(+3.14%)
大市成交
3,696.98億
股票
3,475.33億
(94.004%)
窩輪
89.71億
(2.426%)
牛熊證
131.95億
(3.569%)
即時更新：25/08/2025 16:32
可賣空股票總成交
2,024.83億
主板賣空
298.44億
(14.739%)
半日數據，更新：25/08/2025 12:40
上証指數
成交：13,609.04億
3,883.56
+57.80
(+1.511%)
滬深300
4,469.22
+91.22
(+2.084%)
深証成指
12,441.07
+275.01
(+2.260%)
MSCI中國A50
2,484.13
+67.37
(+2.79%)
比特幣
資料由Binance提供
111,656.5300
-1,837.0600
(-1.619%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0960
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0831
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1588
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5712
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3160
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

加密貨幣
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00388 香港交易所00700 騰訊控股00001 長和00017 新世界發展00005 滙豐控股
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
加密貨幣
新聞
新聞 主頁新聞虛幣報價虛幣ETF
港元匯率-最大升幅
AUD 澳元/港元
5.0731
+0.0053
+0.104%
NZD 紐元/港元
4.5845
+0.0015
+0.032%
更新：25/08/2025 16:30
貨幣ETF
03011 Ａ工銀中金美
9,361.550
-2.450
-0.026%
03096 Ａ南方美元
931.200
-1.050
-0.113%
03053 Ａ南方港元
1,160.850
-0.050
-0.004%
更新：25/08/2025 16:16
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.26%
3個月國債孳息率
4.27%
10年-3個月國債孳息率
-0.01%
更新：22/08/2025 16:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處