29/08/2025 17:11

特朗普次子料比特幣「毫無疑問」會破百萬，稱即將上市公司在挖礦上無人能及

《經濟通通訊社記者戚朗軒、汪澤妍29日專訊》亞洲比特幣大會在會展舉行，美國總統特朗普次子、特朗普集團執行副總裁Eric Trump在座談會上表示，預計比特幣價格將會持續上漲，毫無而問會登上百萬美元。若有人問他意見，他會建議人「現在就買」，然後「閉上眼」五年後便會有所得益。



Eric指，特朗普家族一直支持比特幣社區，並指比特幣社群都對特朗普的歡迎程度也是前所未見。



*指ABTC在比特幣開採上無人能及*



《路透》報道指，美國總統特朗普兩名兒子Donald Trump Jr。和Eric Trump持有的比特幣礦業公司American Bitcoin，已獲得加密貨幣與傳統投資者的支持，將推進股票合併案，令公司有望最快9月就能在納斯達克交易。



Eric Trump透露，其家族持有的比特幣礦企American Bitcoin開採量已佔據全球約3%。該公司核心競爭力來自美國德州的低廉能源成本。Eric指出每枚比特幣開採成本可控制在3.7萬美元，顯著低於當前市場價格。他更直接宣示：「我們在比特幣挖礦上比世上所有人都做得更好」（「We’re doing the Bitcoin mining game better than anybody on Earth. 」）