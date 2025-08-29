25,077.62
+78.80
(+0.32%)
25,109
+86
(+0.34%)
高水31
8,947.79
+30.86
(+0.35%)
5,674.31
+30.29
(+0.54%)
3,356.01億
3,857.93
+14.33
(+0.373%)
4,496.76
+32.98
(+0.739%)
12,696.15
+124.78
(+0.993%)
2,505.23
+27.05
(+1.09%)
110,016.8000
-2,550.1000
(-2.265%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0938
澳元最佳客戶買入價
5.1018
歐元最佳客戶買入價
9.1212
英鎊最佳客戶買入價
10.5180
日圓最佳客戶買入價
5.3120
休市美股: 9月1日休市
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,407.3200
-7.2500
-0.212%
XAG 白銀現貨
38.8789
-0.1003
-0.257%
更新：29/08/2025 18:41
貨幣ETF
03071 Ａ中金港元
1,125.500
0.300
+0.027%
03152 Ａ博時港元
1,102.950
-0.050
-0.005%
03011 Ａ工銀中金美
9,342.000
3.000
+0.032%
更新：29/08/2025 16:41
美元匯率-最大跌幅
GBP 英鎊/美元
1.3463
-0.0045
-0.329%
CNY 美元/人民幣
7.0764
-0.0210
-0.296%
SEK 美元/瑞典克朗
9.4706
-0.0097
-0.102%
更新：29/08/2025 18:41
