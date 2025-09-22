26,344.14
-200.96
(-0.76%)
26,381
-18
(-0.07%)
高水37
9,370.73
-101.62
(-1.07%)
6,257.91
-36.51
(-0.58%)
2,905.37億
3,828.58
+8.49
(+0.222%)
4,522.61
+20.69
(+0.460%)
13,157.97
+87.11
(+0.666%)
2,597.73
+31.83
(+1.24%)
112,364.7500
-2,867.5400
(-2.488%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0960
澳元最佳客戶買入價
5.1290
歐元最佳客戶買入價
9.1582
英鎊最佳客戶買入價
10.5069
日圓最佳客戶買入價
5.2653
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,344.14
-200.96
(-0.76%)
期指(夜)
高水37
26,381
-18
(-0.07%)
國企指數
9,370.73
-101.62
(-1.07%)
科技指數
6,257.91
-36.51
(-0.58%)
大市成交
2,905.37億
股票
2,668.81億
(91.858%)
窩輪
94.35億
(3.248%)
牛熊證
142.21億
(4.895%)
即時更新：22/09/2025 17:38
可賣空股票總成交
2,564.70億
主板賣空
514.08億
(20.044%)
更新：22/09/2025 16:59
上証指數
成交：9,418.00億
3,828.58
+8.49
(+0.222%)
滬深300
4,522.61
+20.69
(+0.460%)
深証成指
13,157.97
+87.11
(+0.666%)
MSCI中國A50
2,597.73
+31.83
(+1.24%)
比特幣
資料由Binance提供
112,364.7500
-2,867.5400
(-2.488%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0960
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1290
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1582
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5069
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2653
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

柯克之死耐人尋味，麥卡錫時代2.0無懸念
世事政情 容我世說

柯克之死耐人尋味，麥卡錫時代2.0無懸念
金鐘米芝蓮星級餐廳新舊主廚重遇！烏魚子窩夫、煙燻骨髓法國生蠔...
Travel & Dining 「世」界味覺之旅

金鐘米芝蓮星級餐廳新舊主廚重遇！烏魚子窩夫、煙燻骨髓法國生蠔...
前港者陳凱琳獲封最吸金KOL！高EQ回應網民負評:一早預咗
醫學通識 健康解「迷」

前港者陳凱琳獲封最吸金KOL！高EQ回應網民負評:一早預咗
加密貨幣
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股00020 商湯－Ｗ00700 騰訊控股00941 中國移動00981 中芯國際
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
加密貨幣
新聞
新聞 主頁新聞虛幣報價虛幣ETF
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
112,364.75
-2,867.54
-2.488%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,173.9100
-271.0700
-6.098%
Dogecoin-狗狗幣-DOGE DOGE 狗狗幣
0.2376
-0.0232
-8.890%
更新：22/09/2025 17:35
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.14%
3個月國債孳息率
4.03%
10年-3個月國債孳息率
0.11%
更新：19/09/2025 16:15
貨幣ETF
03053 Ａ南方港元
1,163.150
-0.900
-0.077%
09096 Ａ南方美元－Ｕ
119.550
0.000
0.000%
03011 Ａ工銀中金美
9,333.000
-7.500
-0.080%
更新：22/09/2025 16:40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處