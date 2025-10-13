直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期插逾1300點📉特朗普對中國商品加徵100%關稅！海西新藥值得抽嗎？
直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期插逾1300點📉特朗普對中國商品加徵100%關稅！海西新藥值得抽嗎？
25,775.08
-515.24
(-1.96%)
25,795
-487
(-1.85%)
高水20
9,194.97
-163.35
(-1.75%)
6,143.89
-115.86
(-1.85%)
1,602.91億
3,860.00
-37.03
(-0.950%)
4,564.94
-51.89
(-1.124%)
13,139.85
-215.57
(-1.614%)
2,572.19
-35.32
(-1.35%)
115,085.0400
+126.2300
(0.110%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.0848
歐元最佳客戶買入價
9.0564
英鎊最佳客戶買入價
10.4056
日圓最佳客戶買入價
5.1321
加密貨幣
