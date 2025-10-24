26,120.75
+152.77
(+0.59%)
26,133
+176
(+0.68%)
高水12
9,347.16
+46.42
(+0.50%)
6,016.70
+65.25
(+1.10%)
874.05億
3,932.17
+9.76
(+0.249%)
4,627.36
+21.02
(+0.456%)
13,143.04
+117.59
(+0.903%)
2,649.39
+19.37
(+0.74%)
110,431.7900
+353.6000
(0.321%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0710
歐元最佳客戶買入價
9.0440
英鎊最佳客戶買入價
10.3732
日圓最佳客戶買入價
5.0999
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,120.75
+152.77
(+0.59%)
期指
高水12
26,133
+176
(+0.68%)
國企指數
9,347.16
+46.42
(+0.50%)
科技指數
6,016.70
+65.25
(+1.10%)
大市成交
874.05億
股票
726.04億
(83.066%)
窩輪
63.00億
(7.207%)
牛熊證
85.02億
(9.727%)
即時更新：24/10/2025 10:35
可賣空股票總成交
2,077.62億
主板賣空
381.12億
(18.344%)
更新：23/10/2025 16:59
上証指數
成交：4,108.57億
3,932.17
+9.76
(+0.249%)
滬深300
4,627.36
+21.02
(+0.456%)
深証成指
13,143.04
+117.59
(+0.903%)
MSCI中國A50
2,649.39
+19.37
(+0.74%)
比特幣
資料由Binance提供
110,431.7900
+353.6000
(0.321%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0710
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0440
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3732
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0999
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

加密貨幣
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00981 中芯國際00001 長和09988 阿里巴巴－Ｗ00823 領展房產基金01357 美圖公司09992 泡泡瑪特
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
加密貨幣
新聞
新聞 主頁新聞虛幣報價虛幣ETF
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,112.7700
-8.6800
-0.211%
XAG 白銀現貨
48.5267
-0.2703
-0.554%
更新：24/10/2025 10:31
美元匯率-最大跌幅
AUD 澳元/美元
0.6505
-0.0009
-0.141%
KRW 美元/南韓圜
1,434.8000
-1.0400
-0.072%
EUR 歐元/美元
1.1609
-0.0008
-0.071%
更新：24/10/2025 10:31
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
3.97%
3個月國債孳息率
3.96%
10年-3個月國債孳息率
0.01%
更新：22/10/2025 16:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處