26,886.81
+190.40
(+0.71%)
26,911
+162
(+0.61%)
高水24
9,524.25
+62.76
(+0.66%)
5,905.05
-19.34
(-0.33%)
1,268.38億
3,999.20
-3.56
(-0.089%)
4,639.45
-12.72
(-0.273%)
13,164.52
-124.49
(-0.937%)
2,642.62
+4.17
(+0.16%)
103,357.9800
+298.9800
(0.290%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0782
歐元最佳客戶買入價
9.0168
英鎊最佳客戶買入價
10.2283
日圓最佳客戶買入價
5.0457
12/11/2025 11:25
11/11/2025 16:59
12/11/2025 11:25
12/11/2025 11:25
10/11/2025 16:13
