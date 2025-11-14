14/11/2025 08:05

比特幣第三度失守10萬美元心理關口，引發近7億美元斬倉

《經濟通通訊社14日專訊》比特幣價格於本月第三度跌穿10萬美元的重要心理關口，引發市場連鎖式斬倉，過去24小時內加密貨幣市場的總清算金額高達約6.58億美元。



市場分析指，美國聯儲局12月減息預期降溫，加上比特幣現貨ETF持續錄得資金淨流出，均加劇市場的沽售壓力。 ​



根據CoinGecko數據，比特幣價格在周四（13日）一度跌至98377美元，為5月以來最低水平。 CoinGlass的數據進一步顯示，在過去24小時的6.58億美元總清算額中，絕大部分來自看好後市的多頭倉位，金額達5.34億美元，反映大量投機者被迫離場。



市場波動在短時間內尤為劇烈，曾於一小時內錄得1.17億美元的多頭倉位遭強制平倉。 ​(kk)