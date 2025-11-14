14/11/2025 16:25

捷克央行全球首創購入比特幣，將展開加密資產組合測試

《經濟通通訊社14日專訊》捷克國家銀行宣布已購入價值約100萬美元的比特幣及其他加密資產，成為全球首家直接買入加密貨幣的中央銀行。



央行行長米赫爾表示，此舉是為應對金融體系的技術變革，並非儲備政策調整。此次操作於10月末獲董事會批準，用於建立獨立於外匯儲備之外的測試組合，目前僅占央行總體資產的約0.0006%。



測試組合包括比特幣、與美元掛勾的穩定幣以及一項代幣化存款，主要用於檢驗密鑰管理、分級審批、應急機制及反洗錢合規等操作流程。他還稱，未來使用捷克克朗購買代幣化國債等資產將變得更加容易。



消息發布時，比特幣價格在10.1萬至10.3萬美元區間波動，較10月創下的12.5萬美元歷史高位有所回落。(jf)