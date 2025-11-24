25,655.86
+435.84
(+1.73%)
25,643
+410
(+1.62%)
低水13
9,059.49
+139.71
(+1.57%)
5,542.00
+146.51
(+2.72%)
2,239.14億
3,836.77
+1.88
(+0.049%)
4,448.05
-5.56
(-0.125%)
12,585.08
+47.01
(+0.375%)
2,528.55
-11.63
(-0.46%)
87,246.3900
+416.3900
(0.480%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0408
歐元最佳客戶買入價
8.9859
英鎊最佳客戶買入價
10.2150
日圓最佳客戶買入價
4.9797
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
推廣【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折
恒生指數
25,655.86
+435.84
(+1.73%)
期指
低水13
25,643
+410
(+1.62%)
國企指數
9,059.49
+139.71
(+1.57%)
科技指數
5,542.00
+146.51
(+2.72%)
大市成交
2,239.14億
股票
2,024.59億
(90.418%)
窩輪
77.00億
(3.439%)
牛熊證
137.54億
(6.143%)
即時更新：24/11/2025 15:49
可賣空股票總成交
1,087.65億
主板賣空
177.02億
(16.275%)
半日數據，更新：24/11/2025 12:40
上証指數
成交：7,155.39億
3,836.77
+1.88
(+0.049%)
滬深300
4,448.05
-5.56
(-0.125%)
深証成指
12,585.08
+47.01
(+0.375%)
MSCI中國A50
2,528.55
-11.63
(-0.46%)
比特幣
資料由Binance提供
87,246.3900
+416.3900
(0.480%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0408
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9859
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2150
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9797
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

名人保養 │ 58歲周慧敏災難級演出片段流出，老態惹網民熱議...
醫學通識 健康解「迷」

名人保養 │ 58歲周慧敏災難級演出片段流出，老態惹網民熱議...
Winter Bar Hopping:天際泳池醉人景致 Ki...
Travel & Dining

Winter Bar Hopping:天際泳池醉人景致 Ki...
聖誕好去處2025︱太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店+...
玩樂旅遊 玩樂假期

聖誕好去處2025︱太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店+...
加密貨幣
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ00222 閩信集團00700 騰訊控股00981 中芯國際
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
加密貨幣
新聞
新聞 主頁新聞虛幣報價虛幣ETF
商品ETF
02840 ＳＰＤＲ金
2,901.000
16.000
+0.555%
03081 價值黃金
95.320
0.520
+0.549%
03175 Ｆ三星原油期
6.055
0.005
+0.083%
更新：24/11/2025 15:30
美元匯率-最大升幅
KRW 美元/南韓圜
1,475.0600
+7.3300
+0.499%
THB 美元/泰銖
32.5080
+0.1380
+0.426%
TWD 美元/新台幣
31.4470
+0.1084
+0.346%
更新：24/11/2025 15:46
貨幣ETF
03152 Ａ博時港元
1,109.450
0.150
+0.014%
03053 Ａ南方港元
1,168.900
0.900
+0.077%
03071 Ａ中金港元
1,131.000
0.000
0.000%
更新：24/11/2025 15:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處