24/11/2025 14:12

加密貨幣資產波動，侵蝕特朗普家族及支持者財富

《經濟通通訊社24日專訊》彭博億萬富翁指數顯示，特朗普家族的財富已從9月初的77億美元，降至約67億美元，主要因其不斷增加的加密貨幣投資組合，卻遭遇市場暴跌。



自8月以來，特朗普品牌的迷因幣價值下跌約四分之一。埃里克在一家比特幣挖礦企業的持股價值已從高峰下跌接近一半。特朗普的社交平台公司今年開始囤積比特幣，其股價也徘徊在歷史低點附近。



不過，特朗普的次子艾瑞克表示，他依然毫不動搖。他曾多次敦促投資人加碼投資，即便在加密貨幣市場低迷時期。他稱：「這是一個絕佳的買入機會，逢低買入並擁抱波動的人將成為最終贏家。我對加密貨幣的未來以及金融體系現代化進程從未如此看好。」(rc)