直播中 : 開市Good Morning - 環球股市壞消息已消化曬？阿里巴巴績前點部署？文遠知行業績解讀
26,010.97
+294.47
(+1.15%)
25,990
+276
(+1.07%)
低水21
9,192.71
+113.29
(+1.25%)
5,653.77
+108.21
(+1.95%)
823.62億
3,871.36
+34.59
(+0.902%)
4,494.63
+46.58
(+1.047%)
12,819.60
+234.52
(+1.863%)
2,558.38
+29.83
(+1.18%)
87,872.2800
-427.7300
(-0.484%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0390
歐元最佳客戶買入價
8.9864
英鎊最佳客戶買入價
10.2209
日圓最佳客戶買入價
4.9803
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
