26,473.90
-558.64
(-2.07%)
26,476
-510
(-1.89%)
高水2
8,993.23
-181.95
(-1.98%)
5,328.21
-80.77
(-1.49%)
1,585.02億
4,105.52
-28.50
(-0.689%)
4,684.14
-35.44
(-0.751%)
14,207.04
-75.96
(-0.532%)
2,613.52
-25.31
(-0.96%)
66,397.9600
+125.7900
(0.190%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1135
休市港股: 2月16日(下午), 2月17日至2月19日休市；美股: 2月16日休市；滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
恒生指數
26,473.90
-558.64
(-2.07%)
期指
高水2
26,476
-510
(-1.89%)
國企指數
8,993.23
-181.95
(-1.98%)
科技指數
5,328.21
-80.77
(-1.49%)
大市成交
1,585.02億
股票
1,421.95億
(89.712%)
窩輪
68.10億
(4.297%)
牛熊證
94.97億
(5.991%)
即時更新：13/02/2026 13:44
可賣空股票總成交
1,049.48億
主板賣空
202.95億
(19.338%)
半日數據，更新：13/02/2026 12:40
上証指數
成交：6,076.23億
4,105.52
-28.50
(-0.689%)
滬深300
4,684.14
-35.44
(-0.751%)
深証成指
14,207.04
-75.96
(-0.532%)
MSCI中國A50
2,613.52
-25.31
(-0.96%)
比特幣
資料由Binance提供
66,397.9600
+125.7900
(0.190%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1135
即市人氣股
新聞
新聞 主頁新聞虛幣報價虛幣ETF
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,971.7300
+52.7700
+1.073%
XAG 白銀現貨
76.7156
+1.6094
+2.143%
更新：13/02/2026 13:40
商品ETF
02840 ＳＰＤＲ金
3,579.000
-55.000
-1.513%
03170 恒生黃金ＥＴＦ
15.710
-0.250
-1.566%
03081 價值黃金
23.460
-0.360
-1.511%
更新：13/02/2026 13:26
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.09%
3個月國債孳息率
3.70%
10年-3個月國債孳息率
0.39%
更新：12/02/2026 16:02
