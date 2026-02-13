13/02/2026 13:29

比特幣一度挫至本周低位，渣打警告或進一步走弱

《經濟通通訊社13日專訊》加密貨幣周五（13日）於亞洲市場呈現反彈，比特幣回升至約66400美元，較早前於美國時段一度急挫4%，低見65079美元，為本周新低。以太幣則於1950美元徘徊，較美國盤中低位1896美元回升。



渣打銀行最新報告警告，比特幣未來數月或進一步走弱，主因ETF資金流出及整體宏觀經濟環境欠佳。該行調低2026年底比特幣目標價，由原先的15萬美元降至10萬美元，遠低於數月前預測的30萬美元。分析亦指，比特幣或先跌至5萬美元後才有望企穩。



比特幣上周曾低見60033美元，自去年10月高位約126000美元累積回落45%，反彈動力明顯減退。過去一段時間，全球虛擬資產市值已蒸發近2萬億美元。



技術面方面，IG澳洲市場分析師Tony Sycamore指，只要比特幣守住200周移動平均線（約58000美元），仍有反彈至73000至75000美元阻力區間的空間。但若失守關鍵58000至60000美元支持區，後市或下探47000美元水平。(rc)