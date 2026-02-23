27,017.88
+604.53
(+2.29%)
27,026
+614
(+2.32%)
高水8
9,183.23
+223.67
(+2.50%)
5,384.52
+173.02
(+3.32%)
1,064.50億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
--
--
(--)
64,954.4800
-2,688.9100
(-3.975%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0732
休市滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
恒生指數
27,017.88
+604.53
(+2.29%)
期指
高水8
27,026
+614
(+2.32%)
國企指數
9,183.23
+223.67
(+2.50%)
科技指數
5,384.52
+173.02
(+3.32%)
大市成交
1,064.50億
股票
868.19億
(81.559%)
窩輪
54.48億
(5.118%)
牛熊證
141.83億
(13.323%)
即時更新：23/02/2026 12:00
可賣空股票總成交
1,361.73億
主板賣空
394.86億
(28.997%)
更新：20/02/2026 16:59
上証指數
成交：8,468.08億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
滬深300
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
深証成指
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
64,954.4800
-2,688.9100
(-3.975%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0732
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ00020 商湯－Ｗ09992 泡泡瑪特00388 香港交易所
新聞
新聞 主頁新聞虛幣報價虛幣ETF
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
64,954.48
-2,688.91
-3.975%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,862.5000
-95.3200
-4.869%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
539.4000
-31.4000
-5.501%
更新：23/02/2026 12:00
貨幣ETF
03053 Ａ南方港元
1,174.900
0.550
+0.047%
03152 Ａ博時港元
1,120.000
0.050
+0.004%
03096 Ａ南方美元
951.850
1.850
+0.195%
更新：23/02/2026 11:40
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,167.1100
+3.0400
+0.059%
XAG 白銀現貨
87.1964
+0.2172
+0.250%
更新：23/02/2026 12:00
