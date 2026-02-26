26,381.02
-384.70
(-1.44%)
26,588
-170
(-0.64%)
高水207
8,814.29
-220.46
(-2.44%)
5,109.33
-151.17
(-2.87%)
2,592.77億
4,146.63
-0.60
(-0.014%)
4,726.87
-9.02
(-0.190%)
14,503.79
+27.92
(+0.193%)
2,617.10
-17.35
(-0.66%)
67,951.6900
-36.3500
(-0.053%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0299
推廣樂本健26 - 27/2開倉低至$10起
恒生指數
26,381.02
-384.70
(-1.44%)
期指
高水207
26,588
-170
(-0.64%)
國企指數
8,814.29
-220.46
(-2.44%)
科技指數
5,109.33
-151.17
(-2.87%)
大市成交
2,592.77億
股票
2,380.34億
(91.807%)
窩輪
67.28億
(2.595%)
牛熊證
145.15億
(5.598%)
即時更新：26/02/2026 16:46
可賣空股票總成交
1,068.38億
主板賣空
188.23億
(17.618%)
半日數據，更新：26/02/2026 12:40
上証指數
成交：10,671.99億
4,146.63
-0.60
(-0.014%)
滬深300
4,726.87
-9.02
(-0.190%)
深証成指
14,503.79
+27.92
(+0.193%)
MSCI中國A50
2,617.10
-17.35
(-0.66%)
比特幣
資料由Binance提供
67,951.6900
-36.3500
(-0.053%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0299
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

關稅戰下半場
財富管理 陶冬天下

關稅戰下半場
飲食陷阱警示|營養師揭養生飲品藏高糖危機，1杯=15粒方糖，...
醫學通識 健康解「迷」

飲食陷阱警示|營養師揭養生飲品藏高糖危機，1杯=15粒方糖，...
烹調丈夫的食譜，能否調教出好男人？百年食譜裡的婚姻隱喻
Sex & Love 性治療師手記

烹調丈夫的食譜，能否調教出好男人？百年食譜裡的婚姻隱喻
加密貨幣
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00003 香港中華煤氣00012 恒基地產00013 和黃醫藥00014 希慎興業00004 九龍倉集團09988 阿里巴巴－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
加密貨幣
新聞
新聞 主頁新聞虛幣報價虛幣ETF
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,172.8800
+10.4000
+0.201%
XAG 白銀現貨
86.9142
-0.6100
-0.697%
更新：26/02/2026 16:45
貨幣ETF
03053 Ａ南方港元
1,175.000
-0.900
-0.077%
03152 Ａ博時港元
1,118.350
0.000
0.000%
03137 ＡＧＸ美元
1,112.500
-3.850
-0.345%
更新：26/02/2026 16:30
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
67,951.69
-36.35
-0.053%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,048.1300
-9.3500
-0.454%
VeChain-唯鏈幣-VET VET 唯鏈幣
0.0077
-0.0001
-1.533%
更新：26/02/2026 16:45
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處