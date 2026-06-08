08/06/2026 13:32

比特幣亞洲交易時段走勢回穩，MicroStrategy擬入市刺激反彈

《經濟通通訊社8日專訊》比特幣於上周尾段跌穿6萬美元關口後，周一亞洲交易時段走勢回穩。



MicroStrategy董事長Michael Saylor暗示，將會進一步購買比特幣，刺激比特幣一度反彈最多3.8%，高見近64200美元。比特幣現報62543美元。



上周五（5日）紐約交易時段，比特幣曾急挫最多7%至59101美元，創下自特朗普2024年再度當選美國總統以來，首次跌破6萬美金大關。MicroStrategy早前披露減持少量比特幣，為該公司自2022年以來首次出貨，打破了市場對這家公司永不沽貨的幻想。



董事長Saylor隨後在社交平台發文，暗示MicroStrategy或會宣布增持比特幣，消息成功安撫市場情緒，令幣價止跌回穩。(rc)