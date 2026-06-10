10/06/2026 11:12

比特幣創FTX崩盤以來最大周跌幅，市場或進入隱性熊市

《經濟通通訊社10日專訊》比特幣上周五（5日）跌破6萬美元，創下2022年FTX交易所倒閉事件以來的最差單周表現。



相比而言，當前助推市場的力量溫和，已引起分析師的警覺。他們警告，隨著結構性缺陷的暴露，比特幣的溫和反彈可能只是曇花一現。



投資者正在逃離比特幣ETF，技術指標也在走弱，利率預期已發生變化。雖然當前的加密貨幣寒冬比以往幾次似乎要溫和，但這可能意味著最糟糕時刻還沒有到來。



多元資產管理公司Primal Fund的聯合創辦人Griffin Ardern表示：「我認為還有進一步下跌的空間，距離真正的底部還有一段距離。」



加密貨幣交易公司Wincent的高級主管Paul Howard，將當前下跌描述為「隱性熊市」，因為還沒有發生像FTX那樣的重大崩盤。



Howard表示：「跌破200周移動均線有力地證實，市場可能已經進入熊市階段。」他認為由於比特幣波動性居高，這波反彈不太可能持續。(rc)