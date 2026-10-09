2026-09-14T08:06:00.000Z

新加坡交易所擬向美機構提供加密貨幣永續期貨

《經濟通通訊社14日專訊》新加坡交易所準備向美國機構提供加密貨幣永續期貨，預計將成為首個將此加密市場產品引入主流的大型傳統交易所。



該交易所上個月已就向美國投資者推出這些合約，在美國商品期貨交易委員會(CFTC)備案。海外交易所如果10天內未收到任何反對意見，便可向美國機構投資者提供這些產品。



此舉將讓新加坡交易所自去年11月推出比特幣和以太幣永續期貨之後，能夠觸及更廣大的對沖基金、資產管理公司和自營交易機構群體。



永續合約已成為加密貨幣市場的常見產品，讓投資者可以進行槓桿押注，又毋須面對傳統期貨的到期日。隨著監管機構態度日趨開放，傳統交易所開始推出自己的永續合約產品，爭奪這個月交易額數千億美元的衍生性商品市場。(rc)