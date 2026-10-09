2026-09-16T01:11:00.000Z

美參議院反對推進CLARITY法案，比特幣曾失守7.5萬美元

《經濟通通訊社16日專訊》美國參議院周二(15日)以49票贊成、50票反對，未能通過推進《數字資產市場清晰法案》(CLARITY法案)所需的程序性動議，法案未能進入下一階段審議，令美國虛擬貨幣監管立法受挫。



消息拖累虛擬貨幣市場，比特幣一度失守7.5萬美元，跌幅擴大至約4%，現報75706美元。Coinbase股價挫逾10%。



CLARITY法案旨在建立數字資產監管框架，包括釐清代幣屬於證券或商品，以及界定證券交易委員會(SEC)與商品期貨交易委員會(CFTC)的監管權限。



法案經數月兩黨磋商後仍未取得足夠支持。民主黨議員普遍反對，部分共和黨議員亦投下反對票。



民主黨議員主要關注總統特朗普及政府官員涉及虛擬資產的利益衝突，以及消費者保障和反洗錢措施；部分共和黨議員則憂慮相關條文對銀行業及存款市場造成影響。(yc)