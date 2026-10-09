2026-09-23T07:41:00.000Z

比特幣預計錄得2012年以來首次三個月連漲

《經濟通通訊社23日專訊》比特幣在7月和8月連續上漲後，9月至今漲幅約10.9%，預計會達成2012年以來首次三個月連漲。比特幣現報86356美元。



數據顯示，比特幣7月上漲4.8%，8月上漲25.2%，9月繼續處於上漲區間。若9月最終收漲，這將是比特幣史上第二次出現三個月連漲。



2012年7月、8月和9月，比特幣分別上漲41.0%、6.4%及24.4%。隨後10月下跌9.7%，但10月26日跌至10.17美元低點後，比特幣開啟持續165天的大幅上漲，至2013年4月達到230美元，漲幅超過2000%。



分析指，2012年先例樣本太小，僅出現一次，不足以據此判斷本輪走勢。但該模式的罕見性、2012年後續大幅上漲，以及比特幣四年市場周期仍值得關注。(rc)