2026-10-30T05:45:00.000Z

區塊鏈公司：幣安失竊是最大宗加密貨幣盜竊案，料朝鮮黑客組織所為

《經濟通通訊社30日專訊》全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）疑似受黑客攻擊，估計涉及63億美元。區塊鏈情報公司TRM Labs表示，這是有紀錄以來規模最大的加密貨幣盜竊案，並指北韓疑是今次幕後黑手。



TRM表示，基於可靠的鏈上和鏈下情報，認為此次攻擊很可能是朝鮮精銳黑客組織TraderTraitor所為。區塊鏈分，析公司Chainalysis創辦人暨行政總裁Jonathan Levin亦意見相同。



加密貨幣冷儲存公司Ballet Global創辦人Bobby Lee受訪時表示，相信被盜的比特幣已不可能起回，只有穩定幣有望能尋回。



幣安目前暫停所有充值和提現業務。幣安公司聯合創辦人何一在X發文稱，預計將在未來48小時開始恢復提現服務，並說充值服務未受影響，目前仍正常運作。（yc）