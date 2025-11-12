直播中 : 開市Good Morning - 人行適度寬鬆貨幣政策、支持民營科企發債融資 屬利好訊號？💰禾賽由虧轉盈 機械人概念股睇高一線？
26,842.34
+145.93
(+0.55%)
26,880
+131
(+0.49%)
高水38
9,512.76
+51.27
(+0.54%)
5,925.64
+1.25
(+0.02%)
397.34億
4,000.58
-2.18
(-0.054%)
4,647.18
-4.99
(-0.107%)
13,220.40
-68.61
(-0.516%)
2,646.89
+8.44
(+0.32%)
103,157.6600
+98.6600
(0.096%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0800
歐元最佳客戶買入價
9.0180
英鎊最佳客戶買入價
10.2343
日圓最佳客戶買入價
5.0497
可賣空股票總成交
1,831.54億
主板賣空
302.20億
(16.500%)
更新：11/11/2025 16:59
上証指數
成交：1,953.50億
4,000.58
-2.18
(-0.054%)
滬深300
4,647.18
-4.99
(-0.107%)
深証成指
13,220.40
-68.61
(-0.516%)
MSCI中國A50
2,646.89
+8.44
(+0.32%)
比特幣
資料由Binance提供
103,157.6600
+98.6600
(0.096%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0800
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0180
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2343
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0497
09988 阿里巴巴－Ｗ01024 快手－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ00981 中芯國際
etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
新聞
新聞 主頁新聞虛幣報價虛幣ETF
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,132.4700
-9.7100
-0.234%
XAG 白銀現貨
51.2710
+0.0073
+0.014%
更新：12/11/2025 09:45
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
103,157.66
+98.66
+0.096%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,443.1600
+25.4000
+0.743%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.4630
+0.0100
+2.208%
更新：12/11/2025 09:45
貨幣ETF
03152 Ａ博時港元
1,108.400
0.000
0.000%
03011 Ａ工銀中金美
9,393.000
0.000
0.000%
03053 Ａ南方港元
1,166.800
0.000
0.000%
更新：12/11/2025 09:30
