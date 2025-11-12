12/11/2025 13:44

所有命運饋贈的禮物，早已在暗中標好了價格－－網絡上對法國「瑪麗皇后」的斷語，同適用「加密女王」錢志敏的結局。自涉資400億人幣的龐氏騙局2017年暴雷，憑一部筆記本電腦攜7萬枚比特幣全身而退，終因一個休眠5年的加密錢包「異動」而入獄。聯想「詐騙帝國」首腦陳志、震驚幣圈的Bitfinex竊案……比特幣的「去中心化」特質是否正岌岌可危？

「三世富貴」泡影，一「筆」金蟬脫殼

不是不報，時候未到。英國倫敦Southwark Crown Court當地時間周二（11日）宣判，2018年遭中國警方全球通緝的天津藍天格銳實控人錢志敏，因非法集資和利用比特幣洗錢，判監11年8個月。此宣判，距離她2014年打著「你給格瑞三年時間，格瑞給你三世富貴」非法集資，已過去11年半。

藍天格銳2014年至2017年間，打著「給你三世富貴」非法集資400億元。

當年化名「花花」的錢志敏，一邊兜售「高收益+保本」的短期「理財產品」，一邊將非法集資大量購入比特幣。2017年暴雷後，她攜帶存儲逾7萬枚比特幣加密錢包的筆記本電腦偷渡至緬甸，最終於當年9月以「張雅迪」名義的假護照，成功入境英國，開始長近7年的租豪宅、開名車、買珠寶的奢華生活。

休眠5年錢包「異動」，消失的她現身

倘若錢志敏僅止於日常揮霍、旅行（避免與中國簽有引渡協議的國家），而非欲將比特幣兌換為倫敦豪宅（包括2017年掛牌價2350萬英鎊的獨棟別墅），或許永不會東窗事發。2018年，錢志敏的「助理」溫簡以85萬英鎊繳納部分房款的動作，引起倫敦大都會警方的注意。

錢志敏2017年9月以「張雅迪」名義的聖基茨和尼維斯聯邦假護照，成功入境英國。

警方分別於2018年10月、2020年8月搜查錢志敏、溫簡租住的豪宅，查獲多部筆記本電腦，包括錢從中國離境時所攜的那部。隨後兩年半，警方解鎖了包含逾6.1萬枚比特幣的錢包，並於2021年5月逮捕溫簡，惟錢志敏不知所蹤。





不過，就在2024年2月，隨著一個已休眠5年的錢包轉賬8.2枚比特幣（市值約50萬美元）至某帳戶，令帳戶持有人、錢志敏的第二任「助理」Seng Hok Ling浮出水面。最終，Seng Hok Ling和錢志敏於2024年4月22日同日被捕，前者周二獲刑4年11個月。

沒收、失竊層出不窮，技術敗於人性？

事件峰回路轉，似打破去中心的比特幣的「匿名」神話。除了英國警方借8.2枚比特幣轉賬，最終鎖定「比特幣女王」歸案，就在上月中，「詐騙帝國」柬埔寨太子集團的首腦陳志，遭美國司法部沒收價值逾140億美元的比特幣，被指正正是陳志早在2020年12月遭「國家級」黑客竊取的12.7萬枚「財產」。

「詐騙帝國」柬埔寨太子集團的首腦陳志（左二），遭美國司法部沒收價值逾140億美元的比特幣。

再聯想2016年震驚幣圈的Bitfinex的近12萬枚比特幣（現值逾123億美元）失竊案，犯案者Ilya Lichtenstein於2022年2月被捕，背後是其轉移被盜比特幣的AlphaBay暗網伺服器於2017年遭聯邦調查局查封，最終根據伺服器的數據找到了他。

種種追蹤、沒收、竊取事件，催生了對比特幣私鑰、伺服器、交易平台的安全質疑，令加密貨幣冷錢包廠商Ledger、Trezor、Tangem等營收飆升，最終又能否捍衛「去中心化」？歸根結底，任何技術都屬中立，人性貪婪才是最大突破口。

撰文:金子安