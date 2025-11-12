26,913.96
+217.55
(+0.81%)
26,943
+194
(+0.73%)
高水29
9,535.34
+73.85
(+0.78%)
5,930.72
+6.33
(+0.11%)
2,272.57億
4,000.14
-2.62
(-0.065%)
4,645.91
-6.26
(-0.135%)
13,240.62
-48.39
(-0.364%)
2,653.86
+15.41
(+0.58%)
103,269.1700
+210.1700
(0.204%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0891
歐元最佳客戶買入價
9.0184
英鎊最佳客戶買入價
10.2283
日圓最佳客戶買入價
5.0396
加密貨幣
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ01024 快手－Ｗ02318 中國平安00981 中芯國際00388 香港交易所
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
新聞
新聞 主頁新聞虛幣報價虛幣ETF
貨幣ETF
03421 Ａ惠理港元
1,002.600
0.100
+0.010%
03152 Ａ博時港元
1,108.500
0.100
+0.009%
03096 Ａ南方美元
934.350
-0.850
-0.091%
更新：12/11/2025 15:40
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,116.2000
-25.9800
-0.627%
XAG 白銀現貨
51.5872
+0.3235
+0.631%
更新：12/11/2025 15:55
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
103,269.17
+210.17
+0.204%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,438.6000
+20.8400
+0.610%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.4690
+0.0160
+3.532%
更新：12/11/2025 15:55
