26,922.73
+226.32
(+0.85%)
26,936
-33
(-0.12%)
高水13
9,538.99
+77.50
(+0.82%)
5,933.99
+9.60
(+0.16%)
2,363.95億
4,000.14
-2.62
(-0.065%)
4,645.91
-6.26
(-0.135%)
13,240.62
-48.39
(-0.364%)
2,653.86
+15.41
(+0.58%)
105,015.7300
+1,956.7300
(1.899%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0860
歐元最佳客戶買入價
9.0120
英鎊最佳客戶買入價
10.2106
日圓最佳客戶買入價
5.0309
恒生指數
26,922.73
+226.32
(+0.85%)
期指(夜)
高水13
26,936
-33
(-0.12%)
國企指數
9,538.99
+77.50
(+0.82%)
科技指數
5,933.99
+9.60
(+0.16%)
大市成交
2,363.95億
股票
2,145.00億
(90.738%)
窩輪
91.85億
(3.886%)
牛熊證
127.10億
(5.376%)
即時更新：12/11/2025 18:00
可賣空股票總成交
2,064.01億
主板賣空
341.83億
(16.561%)
更新：12/11/2025 16:59
上証指數
成交：8,404.67億
4,000.14
-2.62
(-0.065%)
滬深300
4,645.91
-6.26
(-0.135%)
深証成指
13,240.62
-48.39
(-0.364%)
MSCI中國A50
2,653.86
+15.41
(+0.58%)
比特幣
資料由Binance提供
105,015.7300
+1,956.7300
(1.899%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0860
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0120
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2106
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0309
查看更多etnet精彩內容

