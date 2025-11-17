直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：京東健康(6618)逆市升可帶來估值重估？科網股拖累大市 資金連續三週流入防守股有何啟示？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：京東健康(6618)逆市升可帶來估值重估？科網股拖累大市 資金連續三週流入防守股有何啟示？
26,295.47
-276.99
(-1.04%)
26,301
-288
(-1.08%)
高水6
9,305.04
-92.92
(-0.99%)
5,735.92
-76.88
(-1.32%)
1,369.71億
3,966.01
-24.48
(-0.613%)
4,588.61
-39.53
(-0.854%)
13,161.42
-54.61
(-0.413%)
2,606.69
-27.99
(-1.06%)
95,084.3800
+822.9300
(0.873%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0811
歐元最佳客戶買入價
9.0386
英鎊最佳客戶買入價
10.2434
日圓最佳客戶買入價
5.0396
推廣【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折
恒生指數
26,295.47
-276.99
(-1.04%)
期指
高水6
26,301
-288
(-1.08%)
國企指數
9,305.04
-92.92
(-0.99%)
科技指數
5,735.92
-76.88
(-1.32%)
大市成交
1,369.71億
股票
1,181.80億
(86.281%)
窩輪
74.98億
(5.474%)
牛熊證
112.93億
(8.245%)
即時更新：17/11/2025 13:38
可賣空股票總成交
976.36億
主板賣空
185.91億
(19.041%)
半日數據，更新：17/11/2025 12:40
上証指數
成交：6,139.04億
3,966.01
-24.48
(-0.613%)
滬深300
4,588.61
-39.53
(-0.854%)
深証成指
13,161.42
-54.61
(-0.413%)
MSCI中國A50
2,606.69
-27.99
(-1.06%)
比特幣
資料由Binance提供
95,084.3800
+822.9300
(0.873%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0811
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0386
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2434
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0396
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

10
一月
亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T.M.Revolution》香港專屬演唱會 「動漫 × 音樂」跨界盛事 亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T.M.Revolution》香港專屬演唱會 「動漫 × 音樂」跨界盛事
文化藝術 音樂會
亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T....
推介度：
10/01/2026
24
十一月
西九文化區藝術公園｜香港冬日IP角色慶典 「⁠Merry Balloon Hong Kong」輕氣球巡遊12.28躍現維港！ 大會率先送出200 張免費觀賞門票 西九文化區藝術公園｜香港冬日IP角色慶典 「⁠Merry Balloon Hong Kong」輕氣球巡遊12.28躍現維港！ 大會率先送出200 張免費觀賞門票
大型盛事 文化藝術
西九文化區藝術公園｜香港冬日IP角色慶典 「⁠Merry Balloon Hong Kong」輕氣球...
推介度：
24/11/2025 - 04/01/2026
免費
加密貨幣
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00981 中芯國際01810 小米集團－Ｗ00388 香港交易所00700 騰訊控股
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
加密貨幣
新聞
新聞 主頁新聞虛幣報價虛幣ETF
貨幣ETF
03152 Ａ博時港元
1,109.100
0.400
+0.036%
03053 Ａ南方港元
1,167.000
-0.200
-0.017%
03071 Ａ中金港元
1,130.050
-0.900
-0.080%
更新：17/11/2025 13:21
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.14%
3個月國債孳息率
3.95%
10年-3個月國債孳息率
0.19%
更新：14/11/2025 16:15
商品ETF
02840 ＳＰＤＲ金
2,910.000
-78.000
-2.610%
03081 價值黃金
95.600
-2.380
-2.429%
03175 Ｆ三星原油期
6.205
-0.010
-0.161%
更新：17/11/2025 13:21
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處