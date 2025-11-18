25,930.03
-454.25
(-1.72%)
25,974
+60
(+0.23%)
高水44
9,174.84
-153.56
(-1.65%)
5,645.73
-111.15
(-1.93%)
2,421.12億
3,939.81
-32.22
(-0.811%)
4,568.19
-29.86
(-0.649%)
13,080.49
-121.51
(-0.920%)
2,603.04
-10.88
(-0.42%)
90,950.7700
-1,264.3700
(-1.371%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0664
歐元最佳客戶買入價
9.0460
英鎊最佳客戶買入價
10.2599
日圓最佳客戶買入價
5.0312
恒生指數
25,930.03
-454.25
(-1.72%)
期指(夜)
高水44
25,974
+60
(+0.23%)
國企指數
9,174.84
-153.56
(-1.65%)
科技指數
5,645.73
-111.15
(-1.93%)
大市成交
2,421.12億
股票
2,207.44億
(91.174%)
窩輪
84.32億
(3.483%)
牛熊證
129.36億
(5.343%)
即時更新：18/11/2025 17:31
可賣空股票總成交
2,157.42億
主板賣空
413.43億
(19.163%)
更新：18/11/2025 16:59
上証指數
成交：7,909.49億
3,939.81
-32.22
(-0.811%)
滬深300
4,568.19
-29.86
(-0.649%)
深証成指
13,080.49
-121.51
(-0.920%)
MSCI中國A50
2,603.04
-10.88
(-0.42%)
比特幣
資料由Binance提供
90,950.7700
-1,264.3700
(-1.371%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0664
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0460
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2599
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0312
