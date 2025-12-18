18/12/2025 16:50

隨著科技急速發展，金融市場正經歷著前所未有的變革，投資者面對市場不斷變化，極需迅速抓住交易機會。許多券商為應對市場需求，紛紛推出網上交易平台和智能交易應用程式，以提升投資者的交易效率與體驗。同時，市場競爭日益激烈，券商不斷推出優惠以增加客戶忠誠度，故券商在平台的穩定性、用戶體驗及產品多樣性等技術層面，均面臨不少挑戰。

2015年在香港成立的艾德金融，集團成員持有香港、美國及新加坡的多個金融牌照，包括證券、期貨、投資銀行、資產管理、保險等多個領域，旨在構建智能化投資體系，致力為客戶提供及時全面的投資資訊、精闢具深度的市場分析，為客戶創造價值，實現更高目標。

備受用戶愛載 下載量破百萬

在金融變革浪潮中，艾德金融以其獨特的業務布局和強大的科技研發實力，引領行業變革，自主開發的智能交易平台——Eddid ONE手機應用程式，提供港股、美股、環球期貨、外匯、基金及虛擬資產

等多元化的環球投資產品與服務，憑藉強大的金融科技創新研發團隊，提供一站式服務和數據分析技術，與客戶攜手把握市場每個投資機遇。Eddid ONE自2019年推出至今下載量超過百萬，早前更榮獲經濟通（ET Net）舉辦的「2024金融科技大獎」金融科技類別的「傑出一站式智能交易應用程式」，備受各方面的肯定。

艾德金融執行董事陳政深（Ryan）表示獲獎是對Eddid ONE 作為交易平台在科技創新與用戶體驗上表現的肯定，對團隊起鼓舞作用。Ryan表示：「獲獎是對集團長期堅持以『用戶為本、技術驅動』的策略方向的一個認可，未來集團將繼續全力推進金融科技上創新，同時會搜羅國際市場投資工具拓展產品線，以及加快於不同地區落戶，為個人及企業客戶提供更多及全面的金融服務，讓客戶可於一個平台進行不同產品、不同區域的交易，爭取每個投資機會。」

自主研發的線上開戶系統

因應市場環境，以及便利客戶作出投資決定，Eddid ONE除持續改進介面及提升客戶體驗外，提供交易週邊服務也是其致勝之道。Ryan續稱：「我們強調以客為先，從他們角度出發， Eddid ONE透過自主研發的線上開戶系統（AOS）提供24小時開戶服務，新客戶能夠快速完成開戶和存款。」此外，艾德金融管理層擁有前膽視野，預視虛擬資產交易的機遇，成為市場上最早一批為相關牌照升級的券商之一，能為投資者帶來投資產品及穩住信心，對品牌及業務發展都有正面的幫助。」

一個平台 跨地域配置

數字資產崛起，除相關牌照之外，投資者在跨資產調配中往往遇上樽頸位。以「科研融入投資」為理念的一站式投資平台Eddid ONE，於今年將功能升級，成為香港首批提供RWA申贖功能的券商，計劃支持用戶以加密貨幣及穩定幣（如USDT）直接認購與贖回RWA產品，進一步提升資金使用效率，顯著降低結算時間與成本。此舉有效打破傳統金融與數字資產之間的界限，賦予用戶在跨資產、跨市場投資決策上的靈活優勢，同時解決過往需跨平台管理不同資產類型的痛點藉此提供更高的靈活性與資金調動效率。

Ryan表示集團將拓展更多資產類別，提供更多元的資產配置選項予投資者。



隨著Eddid ONE成為全港首個推出RWA申贖功能的傳統與Web3.0金融兼備之應用程式，實現傳統資產與數位資產的整合交易，標誌著艾德及Eddid ONE正式邁入Web3金融新階段。Ryan補充道：「在Web 3的應用場景中，我們希望通過多元化的產品線和業務發展來實現更全面的進步，同時將客戶的資金安全放在首位，並在香港合規的框架下繼續推進，建立嚴密的風控系統、不斷提升交易系統穩定性，為客戶提供安全可靠的交易服務。此外，RWA涵蓋現實資產，並不限於香港，集團投資銀行團隊將在不同地區積極尋找各類產品，為投資者提供多樣化的選擇，並同時開拓特別是中東市場，當地對虛擬資產的接受程度日漸提高，展現出巨大的發展潛力，有望進一步鞏固我們在新興市場中的位置，並推動RWA的全面發展，實現『一個平台，全面配置』的金融科技創新體驗，協助投資者在傳統與新興資產之間靈活銜接、從容布局。」」

對於未來部署，Ryan指出集團將計劃拓展更多資產類別，除已在美國和新加坡獲得牌照外，同時會探索在東南亞不同國家的業務機會，冀透過Eddid ONE平台，建立一站式數位資產跨市場流通樞紐，進一步提升其在香港市場的影響力，並拓展至國際市場。

艾德金融集團的一站式全方位交易手機App Eddid ONE，連接了多個中後台系統，涵蓋了眾多金融產品，實現了交易和資訊管理的一站式解決方案。

自主創技研發團隊 助力金融及企業提升效能

Eddid ONE卓越表現有賴於靈活的自家研發系統，源於與集團科技子公司 VinTech 緊密合作，助 Eddid ONE 快速部署創新功能，於產品研發、系統維運、用戶支援的一體化技術流程上如獲雙翼，能提升運營效率及應對急速劇變的市場，確保平台具備良好可擴展性與系統穩定性。

除支援子公司Eddid ONE外， VinTech另一業務是為金融機構和企業提供科技解決方案，旨在『化繁為簡』，並以此建立真正能驅動營運，提升效率與創新能力的產品生態。

VinTech副行政總裁羅善康（Jay）分享：「 VinTech優勢在於人工智能與金融科技深度融合，現時擁有兩大產品線：為金融機構的FinTech解決方案—『CDMS 2.0』和為企業提升效能的AI方案—『vama』。前者為客戶數據管理系統，是專為香港及亞洲持牌券商設計，能夠同時整合客戶資料、帳戶開立、資金出入、KYC（Know Your Client, 認識你的客戶）／AML（Anti-Monay Laundering, 反洗錢）、交易記錄及電子錢包等資料），從而解決過去券商需使用多套系統管理不同資產交易的痛點，能將風險降低及整合數據，協助券商客戶適應市場轉型；至於後者則是面向企業的的AI工作平台，能夠融合工作流程、通訊及知識管理的智能中樞，能夠自動整合內部電郵、文件、財務數據及人事管理等，由AI分配任務、分析報表及預測成本，有助提升行政效率並建立數據驅動的決策流程。在企業層面發揮作用，能與 CDMS 2.0 結合形成『後端數據中樞』到『前端智能決策』的完整閉環方案。」

VinTech副行政總裁羅善康（Jay）強調安全與隱私是VinTech的核心價值，客戶可以選擇將vama安裝在自己的伺服器、本地私有雲或混合雲環境中，可以確保敏感數據永遠不會離開企業的內部網絡。

Jay表示VinTech已與香港惠普（hp）達成策略性協議，務求將vama應用普及化，助力企業轉鬆轉型，同時將計劃推出AI助手，旨在減少對功能操作的學習需求及企業對外部供應商的依賴，進一步改善終端用戶體驗，使用更加簡單易行。

為企業推出的AI工作整合平台—vama，儀表板介面清晰一目了然，一個平台可以對接企業不同部門軟件，有助提升效能及省卻儲存內部重要資料及客戶私隱等問題。

關於艾德金融

艾德金融旗下成員持有香港、美國等主要金融市場的多類牌照，包括由香港證監會發出的第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第3類（槓桿式外匯交易）、第4類（就證券提供意見）、第5類（就期貨合約提供意見）、第6類(就機構融資提供意見) 及第9類（資產管理）受規管活動牌照、香港保險經紀業務牌照、香港信託或公司服務提供者牌照、同時也是香港交易所參與者（經紀代號：0974及0977），並持有美國證券交易委員會（SEC）及美國全國期貨協會（NFA）核准會員資質等。艾德金融作為植根香港的全方位金融機構，以金融科技為驅動引擎，涵蓋多元化業務，包括但不限於﹕金融科技、互聯網金融、財富管理、資產管理、投資銀行及另類投資。致力提供全面的一站式金融服務及產品，為客戶提供安全可靠、優質便捷的交易投資服務。