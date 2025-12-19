25,690.53
+192.40
(+0.75%)
25,708
-17
(-0.07%)
高水17
8,901.23
+59.72
(+0.68%)
5,479.04
+60.75
(+1.12%)
2,211.86億
3,890.45
+14.08
(+0.363%)
4,568.18
+15.39
(+0.338%)
13,140.21
+86.24
(+0.661%)
2,621.30
+3.66
(+0.14%)
88,153.6500
+2,637.2400
(3.084%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4255
日圓最佳客戶買入價
4.9610
