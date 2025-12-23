23/12/2025 08:33

要聞盤點

1、美股於聖誕前的首個交易日靠穩向上，在AI相關股份再度走強帶動下，道指、標指及納指連續第三日全線收高。市場情緒受上周略遜預期的通脹數據及對明年初減息憧憬支持，AI概念股再度成為市場焦點。道指收市升227.79點，或0.47%，報48362.68點；標普500指數升43.99點，或0.64%，報6878.49點；納指升121.21點，或0.52%，報23428.83點。中國金龍指數升44點。日經期貨截至上午7時56分上升75點。

2、日本財務大臣警告投機者，對日圓與基本面不符的匯率波動，當局必要時「可以放手」採取大膽行動。

3、聯儲局理事米蘭稱，若明年不繼續降息，可能面臨引發經濟衰退的風險。

4、美國FCC宣布將中國大疆(DJI)及所有外國製造的無人機和零部件列入國家安全「受控清單」，意味著大多數相關產品將被禁止入口或銷售。

5、以色列總理內塔尼亞胡警告伊朗，若伊朗攻擊以色列，將遭到非常猛烈的回應。

6、中國國務院總理李強主持「十五五」規劃《綱要草案》編制工作會議，強調需在科技創新、新動能培育及經濟結構升級上取得突破性進展。

7、本港政府統計處公布，11月整體消費物價指數按年升1.2%，剔除政府一次性紓困措施影響後，基本通脹率為1%，均與10月相同。

8、《彭博》報道，香港保監局提議新規引導保險資本流入加密貨幣和基建等資產，推動資金重新導向政府優先發展領域，料明年2至4月展開公眾諮詢。

9、萬科(02202)延長境內債寬限期議案獲債券持有人通過，暫避違約風險，並試圖說服債權人接受12月28日到期37億元債券的延期兌付。

10、Alphabet擬以47.5億美元收購Intersect，以提升谷歌數據中心所需的電力供應能力。

11、全球最大數字資產財庫公司Strategy增加現金儲備，並於過去一周暫停購買比特幣。