25,679.51
-139.42
(-0.54%)
25,694
-116
(-0.45%)
高水14
8,909.61
-5.51
(-0.06%)
5,506.95
+7.65
(+0.14%)
1,899.10億
3,965.28
+1.60
(+0.040%)
4,639.37
-17.87
(-0.384%)
13,537.10
-66.79
(-0.491%)
2,678.53
-8.35
(-0.31%)
89,700.0000
+1,747.2900
(1.987%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9892
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
推廣【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折
恒生指數
25,679.51
-139.42
(-0.54%)
期指
高水14
25,694
-116
(-0.45%)
國企指數
8,909.61
-5.51
(-0.06%)
科技指數
5,506.95
+7.65
(+0.14%)
大市成交
1,899.10億
股票
1,769.18億
(93.159%)
窩輪
40.39億
(2.127%)
牛熊證
89.53億
(4.714%)
即時更新：29/12/2025 15:12
可賣空股票總成交
1,119.83億
主板賣空
150.95億
(13.480%)
半日數據，更新：29/12/2025 12:40
上証指數
成交：9,038.20億
3,965.28
+1.60
(+0.040%)
滬深300
4,639.37
-17.87
(-0.384%)
深証成指
13,537.10
-66.79
(-0.491%)
MSCI中國A50
2,678.53
-8.35
(-0.31%)
比特幣
資料由Binance提供
89,700.0000
+1,747.2900
(1.987%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9892
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

聖誕荒唐事:出軌、偷情、派對上作亂！是酒精惹的禍，還是浪漫氣...
Sex & Love 我單身但我快樂

聖誕荒唐事:出軌、偷情、派對上作亂！是酒精惹的禍，還是浪漫氣...
癌症警號 │ 70多歲婦驚患4期胰臟癌，醫生揭3大早期症狀
醫學通識 健康解「迷」

癌症警號 │ 70多歲婦驚患4期胰臟癌，醫生揭3大早期症狀
銷售培訓解碼︱為何培訓學而不用？破解團隊知行不一困境
辦公室日常 銷售達人

銷售培訓解碼︱為何培訓學而不用？破解團隊知行不一困境
加密貨幣
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股00941 中國移動03690 美團－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
加密貨幣
新聞
新聞 主頁新聞虛幣報價虛幣ETF
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,461.4600
-65.4400
-1.446%
XAG 白銀現貨
75.5802
-6.2090
-7.591%
更新：29/12/2025 15:10
港元匯率-最大升幅
KRW 南韓圜/港元
5.4273
+0.0619
+1.154%
JPY 日圓/港元
4.9771
+0.0113
+0.228%
TWD 新台幣/港元
24.7769
+0.0282
+0.114%
更新：29/12/2025 15:10
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
89,700.00
+1,747.29
+1.987%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,024.8400
+73.9300
+2.505%
Dogecoin-狗狗幣-DOGE DOGE 狗狗幣
0.1271
+0.0031
+2.525%
更新：29/12/2025 15:10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處