直播中 : hot talk 1點鐘 - 外圍政局動盪 倉位點急救？
26,454.90
-32.61
(-0.12%)
26,460
-2
(-0.01%)
高水5
9,070.09
-24.67
(-0.27%)
5,697.64
+14.20
(+0.25%)
1,748.15億
4,117.31
+3.66
(+0.089%)
4,725.65
+6.77
(+0.143%)
14,252.44
+96.81
(+0.684%)
2,673.66
+1.30
(+0.05%)
89,892.7200
+1,465.0600
(1.657%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9439
貨幣ETF
03152 Ａ博時港元
1,114.750
-0.200
-0.018%
03053 Ａ南方港元
1,172.500
-0.250
-0.021%
03421 Ａ惠理港元
1,008.550
0.150
+0.015%
更新：21/01/2026 14:05
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
89,892.72
+1,465.06
+1.657%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,993.0400
+53.1600
+1.808%
A 柚子幣
0.1117
+0.0050
+4.686%
更新：21/01/2026 14:20
商品ETF
02840 ＳＰＤＲ金
3,491.000
107.000
+3.162%
03081 價值黃金
22.900
0.700
+3.153%
03175 Ｆ三星原油期
6.305
0.085
+1.367%
更新：21/01/2026 14:05
