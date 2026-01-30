30/01/2026 08:56

要聞盤點

1、美股周四（29日）美股進入2025年第四季度財報季，市場迎來密集的財報公布期，超大型科技股「七巨頭」成為投資者關注焦點。道指收市升55點，報49071點；標指跌9點，或0.13%，報6969點；納指跌0.72%，報23685點。美國10年債息倒跌，報4.237厘。美滙指數偏軟，暫報96.17。歐元曾跌0.08%，低見1.1959，日圓曾每美元升0.07%，見153.25，每百日圓兌港元回落至5.0974算。

2、美國財政部將中國、日本、韓國、台灣等10個經濟體列入匯率觀察名單，稱人民幣被嚴重低估。高盛引用調查稱，絕大多數投資者認為人民幣兌美元今年會上漲。

3、現貨金價從5500美元上方回落，一度重挫逾5.7%，創下近13年來最大盤中跌幅，市場分析因投資人拋售黃金以彌補在股票等資產上的損失。

4、中國金屬投機熱潮高燒不退，倫敦期銅一度飆升11%，創逾17年來最大盤中漲幅，歷史性突破每噸14500美元。

5、受進口回升推動，美國11月份貿易逆差從2009年來最低水準擴大。此外，上周首次申請失業救濟人數小幅下降，進一步顯示勞動市場有所穩定。

6、特朗普與參議院民主黨人接近達成避免政府停擺的協議，談判逐漸向民主黨的要求靠攏，他又表示，將在下周公布新聯儲會主席人選，希望他能調降利率。另外，特朗普表示，將重新開放委內瑞拉上空所有商業空域。

7、布蘭特原油期貨結算價自7月以來首次站上70美元，OPEC+代表透露，本周日舉行的會議料繼續暫停增產。

8、因市場避險情緒升溫，比特幣兩個月來首次跌破8.5萬美元，隔晚盤中一度大跌6.8%，有超過10億美元的槓桿倉位在短時間內被斬倉。

9、美國眾議院中國特設委員會主席呼籲收緊晶片出口管制，並稱英偉達協助「DeepSeek」改進AU模型。

10、內地晶片設計商瀾起科技(06809)今日（30日）招股，入場費10796元，阿里、摩根資管等17基投認購；邊緣AI晶片商愛芯元智(00600)同日招股，入場費2848元，均勝電子等16基投認購。