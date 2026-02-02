26,775.57
-611.54
(-2.23%)
26,947
+162
(+0.60%)
高水171
9,080.19
-236.90
(-2.54%)
5,526.31
-191.87
(-3.36%)
3,478.86億
4,015.75
-102.20
(-2.482%)
4,605.98
-100.36
(-2.132%)
13,824.35
-381.54
(-2.686%)
2,601.24
-65.19
(-2.44%)
77,827.8900
+859.6700
(1.117%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0543
恒生指數
26,775.57
-611.54
(-2.23%)
期指(夜)
高水171
26,947
+162
(+0.60%)
國企指數
9,080.19
-236.90
(-2.54%)
科技指數
5,526.31
-191.87
(-3.36%)
大市成交
3,478.86億
股票
3,198.14億
(91.931%)
窩輪
103.91億
(2.987%)
牛熊證
176.80億
(5.082%)
即時更新：02/02/2026 17:59
可賣空股票總成交
3,107.12億
主板賣空
541.54億
(17.429%)
更新：02/02/2026 16:59
上証指數
成交：11,635.33億
4,015.75
-102.20
(-2.482%)
滬深300
4,605.98
-100.36
(-2.132%)
深証成指
13,824.35
-381.54
(-2.686%)
MSCI中國A50
2,601.24
-65.19
(-2.44%)
比特幣
資料由Binance提供
77,827.8900
+859.6700
(1.117%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0543
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

捐血利人利己，厚禮錦上添花
世事政情 台灣熱話

捐血利人利己，厚禮錦上添花
政經專訪

【陳永陸專訪】恒指明年見31000，25000為選擇性吸納良機（12月9日錄影， 繁體字幕）
《腦細天劫》——盡力求生！不論在職場抑或荒島上
Art & Living ChatENT

《腦細天劫》——盡力求生！不論在職場抑或荒島上
加密貨幣
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ01024 快手－Ｗ03690 美團－Ｗ00700 騰訊控股00941 中國移動
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
加密貨幣
新聞
新聞 主頁新聞虛幣報價虛幣ETF
美元匯率-最大升幅
THB 美元/泰銖
31.5600
+0.1850
+0.590%
AUD 澳元/美元
0.6963
+0.0019
+0.278%
GBP 英鎊/美元
1.3710
+0.0034
+0.249%
更新：02/02/2026 19:30
貨幣ETF
03053 Ａ南方港元
1,172.500
0.200
+0.017%
03152 Ａ博時港元
1,115.550
-0.150
-0.013%
03011 Ａ工銀中金美
9,525.050
7.050
+0.074%
更新：02/02/2026 16:40
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.26%
3個月國債孳息率
3.67%
10年-3個月國債孳息率
0.59%
更新：30/01/2026 16:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處