03/02/2026 09:05

美股周一（2日）反彈，強於預期的製造業數據，抵消了圍繞下一任聯儲局主席人選的疑問。投資者正密切注視本周出爐的「科技七雄」其餘成員的業績，以評估美國AI熱潮的發展。

道指收市升515.19點，或1.05%，報49407.66點；標普500指數升37.41點，或0.54%，報6976.44點；納指升130.29點，或0.56%，報23592.11點。

美國1月份製造業活動意外擴張，創下2022年以來最快增速，主要受到新訂單和生產強勁成長的推動。

甲骨文(US.ORCL)宣布計劃在2026年透過發債及股權融資籌集高達500億美元，以擴建數據中心滿足雲端客戶需求，消息令股價波動，收市跌2.8%。英偉達向OpenAI投資1000億美元的計劃據報已陷入停滯，甚至被擱置，受消息影響，英偉達日內下跌2.9%。

其他重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌2%，Meta(US.META)跌1.4%，蘋果(US.AAPL)升4.1%，微軟(US.MSFT)跌1.6%，谷歌(US.GOOGL)升1.9%，亞馬遜(US.AMZN)升1.5%。

金銀價格仍然疲軟

貴金屬同樣受壓，黃金與白銀在經歷上周五（30日）的大幅調整後，周一走勢依然疲弱。現貨黃金日內一度失守4500美元大關，低見每盎司4402美元，隨後在4600美元水平爭持，日內報每盎司4683元左右，跌幅逾4%。紐約期金一度大跌逾3%，低見4423美元，日內報每盎司4730美元水平，跌約0.4%。

比特幣跌穿8000美元關口

比特幣自2025年4月以來首次跌穿80000美元心理關口，日內低見77888美元。

美匯指數走勢先跌後升，早段徘徊於97水平，日內報97.63，升0.5%。美元兌日圓反彈，高見155.78，日內報155.62，回升約0.56%。歐元兌美元顯著受壓，匯價日內報1.1788，下跌0.53%。

國際原油市場受地緣政治局勢急劇降溫影響，加上市場憂慮供應過剩，紐約期油單日重挫4.8%，報每桶62.05美元，險守60美元心理關口。布蘭特期油同步急跌4.4%，報每桶66.22美元。

撰文：經濟通國金組