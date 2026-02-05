05/02/2026 08:45

受晶片大廠AMD(US.AMD)發布遜色的業績指引，周三（4日）科技股遭大幅拋售，拖累納指及標指連跌兩日；資金轉向防守性板塊避險，推動道指逆市造好，收市升逾260點。

道指收市升260.31點，或0.53%，報49501.3點；標普500指數跌35.09點，或0.51%，報6882.72點；納指跌350.61點，或1.51%，報22904.58點。

與此同時，有「小非農」之稱的ADP就業數據顯示，美國勞動力市場瀕臨停滯，進一步加劇市場對經濟增長放緩的擔憂。

晶片板塊成為周三跌市的震央。AMD股價單日大瀉17.3%，創下近期最大單日跌幅。AMD的暴跌引發骨牌效應，拖累博通(US.AVGO)及美光科技(US.MU)等半導體同業分別跌3.8%及9.6%。英偉達(US.NVDA)亦跌3.4%。

其他科技巨企表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌3.8%，Meta(US.META)跌3.3%，蘋果(US.AAPL)逆市升2.6%，微軟(US.MSFT)升0.7%，谷歌(US.GOOGL)跌2.2%，亞馬遜(US.AMZN)跌2.4%。

除科技股外，醫藥權重股亦表現疲弱。丹麥製藥商諾和諾德(US.NVO)股價重挫逾6%。

風險資產全線受壓，比特幣價格一度跌穿73000美元關口，跌幅逾2%，反映市場避險情緒高漲，投資者正從波動性較高的資產中撤退。

金價一度收復5000美元心理關口

黃金市場早段強勁反彈，金價一度收復每盎司5000美元的心理關口，尾市升幅收窄，報4949美元，日內微升0.03%。紐約期金尾市僅升0.4%，報每盎司4958美元。白銀最高升逾8%，尾盤則升逾2%。

美匯指數表現靠穩，在97.5水平附近爭持，日內報97.66，微升約0.3%。日圓進一步走弱，美元兌日圓報156.9，升約0.8%，歐元兌美元維持整固格局，報1.1804，微跌約0.1%。

中東地區再度傳出軍事摩擦消息，市場憂慮原油供應受阻，刺激紐約期油及布蘭特期油價格回升。布蘭特期油報每桶68.72美元，日內升幅約2.1%。紐約期油跟隨布蘭特油價升勢，報每桶64.44美元，升約2%。

撰文：經濟通國金組