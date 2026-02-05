26,885.24
+37.92
(+0.14%)
26,589
-292
(-1.09%)
低水296
9,093.34
+44.96
(+0.50%)
5,406.13
+39.69
(+0.74%)
3,151.12億
4,075.92
-26.28
(-0.641%)
4,670.42
-28.26
(-0.601%)
13,952.71
-203.56
(-1.438%)
2,623.05
-14.54
(-0.55%)
68,660.1400
-4,505.7000
(-6.158%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9836
恒生指數
26,885.24
+37.92
(+0.14%)
期指(夜)
低水296
26,589
-292
(-1.09%)
國企指數
9,093.34
+44.96
(+0.50%)
科技指數
5,406.13
+39.69
(+0.74%)
大市成交
3,151.12億
股票
2,899.58億
(92.017%)
窩輪
92.07億
(2.922%)
牛熊證
159.47億
(5.061%)
即時更新：05/02/2026 17:59
可賣空股票總成交
2,830.31億
主板賣空
650.73億
(22.991%)
更新：05/02/2026 16:59
上証指數
成交：9,469.89億
4,075.92
-26.28
(-0.641%)
滬深300
4,670.42
-28.26
(-0.601%)
深証成指
13,952.71
-203.56
(-1.438%)
MSCI中國A50
2,623.05
-14.54
(-0.55%)
比特幣
資料由Binance提供
68,660.1400
-4,505.7000
(-6.158%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9836
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01024 快手－Ｗ02628 中國人壽00388 香港交易所09992 泡泡瑪特
新聞 主頁新聞虛幣報價虛幣ETF
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,850.7300
-160.2000
-3.197%
XAG 白銀現貨
75.3032
-14.2870
-15.947%
更新：05/02/2026 23:10
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.29%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.60%
更新：04/02/2026 15:50
美元匯率-最大升幅
SEK 美元/瑞典克朗
9.0263
+0.0433
+0.481%
KRW 美元/南韓圜
1,462.5600
+2.4500
+0.168%
THB 美元/泰銖
31.7450
+0.0350
+0.110%
更新：05/02/2026 23:10
