26,857.57
+10.25
(+0.04%)
26,878
+29
(+0.11%)
高水20
9,086.74
+38.36
(+0.42%)
5,399.51
+33.07
(+0.62%)
2,890.40億
4,075.92
-26.28
(-0.641%)
4,670.42
-28.26
(-0.601%)
13,952.71
-203.56
(-1.438%)
2,623.05
-14.54
(-0.55%)
71,150.3000
-2,015.5400
(-2.755%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9850
恒生指數
26,857.57
+10.25
(+0.04%)
期指
高水20
26,878
+29
(+0.11%)
國企指數
9,086.74
+38.36
(+0.42%)
科技指數
5,399.51
+33.07
(+0.62%)
大市成交
2,890.40億
股票
2,641.20億
(91.379%)
窩輪
91.02億
(3.149%)
牛熊證
158.17億
(5.472%)
即時更新：05/02/2026 15:46
可賣空股票總成交
1,429.82億
主板賣空
299.48億
(20.945%)
半日數據，更新：05/02/2026 12:40
上証指數
成交：9,469.89億
4,075.92
-26.28
(-0.641%)
滬深300
4,670.42
-28.26
(-0.601%)
深証成指
13,952.71
-203.56
(-1.438%)
MSCI中國A50
2,623.05
-14.54
(-0.55%)
比特幣
資料由Binance提供
71,150.3000
-2,015.5400
(-2.755%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9850
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

18
一月
啟德體育園｜MOLLY 20週年綫下企劃——追溯一顆不變的星 啟德體育園｜MOLLY 20週年綫下企劃——追溯一顆不變的星
大型盛事 展覽
啟德體育園｜MOLLY 20週年綫下企劃——追溯一顆不變的星
推介度：
18/01/2026 - 31/03/2026
免費
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
加密貨幣
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01024 快手－Ｗ00388 香港交易所00941 中國移動09992 泡泡瑪特
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
加密貨幣
新聞
新聞 主頁新聞虛幣報價虛幣ETF
貨幣ETF
03053 Ａ南方港元
1,173.750
0.100
+0.009%
03152 Ａ博時港元
1,115.800
0.050
+0.004%
03137 ＡＧＸ美元
1,109.000
-0.500
-0.045%
更新：05/02/2026 15:30
商品ETF
02840 ＳＰＤＲ金
3,542.000
-108.000
-2.959%
03081 價值黃金
23.220
-0.760
-3.169%
03170 恒生黃金ＥＴＦ
15.550
-0.510
-3.176%
更新：05/02/2026 15:30
港元匯率-最大升幅
更新：05/02/2026 15:45
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處