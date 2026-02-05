05/02/2026 14:38

如果你認為近期貴金屬已經愁雲慘霧，好多大媽被困「水貝」（深圳），你不妨睇睇近期幣圈，博客都要吟返句詩：「這次第，怎一箇愁字了得。」

基本上，每次幣圈大跌，都會迎來一種「信仰考驗」，就好似上帝考驗摩西、佛祖係菩提樹下面臨七次誘惑一樣，買幣的人都會問自己一個問題：究竟你個信仰有幾強？

圈內分析師同交易員普遍認為，比特幣72000美元視為短期關鍵價位，如果呢個水位無法守住，比特幣「很可能」下探至68000美元，並可能回到2024年初次反彈前的低位區間。

根據CoinGecko數據，加密資產自去年10月高峰以來市值合計縮水約1.7萬億美元，單單係過去一周，加密市場市值就減少超過4600億美元。點解會做成呢個情況？主要因為幣圈內好多人都係做合約對賭，如果當被人「Call孖展」，大家見到個市差，自自然然資金就會開始縮，然後連帶落去就會有連鎖反應。

但係，比特幣係大約2016年開始熱炒，呢十年間每次大跌六七成之後，就會來一波大反彈，而且反彈個新高一定係高過上一個高位一到兩成；其實錢呢家嘢就周圍走，今日係低位又唔會永遠係低位。

所以究竟要HODL定係BUY THE DIP？睇你自己啦。