26,490.36
-394.88
(-1.47%)
26,505
-376
(-1.40%)
高水15
9,010.45
-82.89
(-0.91%)
5,353.40
-52.73
(-0.98%)
1,008.10億
4,074.09
-1.83
(-0.045%)
4,648.98
-21.44
(-0.459%)
13,958.03
+5.32
(+0.038%)
2,604.63
-18.42
(-0.70%)
65,057.2100
+2,147.3400
(3.413%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9943
恒生指數
26,490.36
-394.88
(-1.47%)
期指
高水15
26,505
-376
(-1.40%)
國企指數
9,010.45
-82.89
(-0.91%)
科技指數
5,353.40
-52.73
(-0.98%)
大市成交
1,008.10億
股票
846.06億
(83.926%)
窩輪
51.08億
(5.067%)
牛熊證
110.96億
(11.007%)
即時更新：06/02/2026 10:44
可賣空股票總成交
2,830.31億
主板賣空
650.73億
(22.991%)
更新：05/02/2026 16:59
上証指數
成交：4,686.91億
4,074.09
-1.83
(-0.045%)
滬深300
4,648.98
-21.44
(-0.459%)
深証成指
13,958.03
+5.32
(+0.038%)
MSCI中國A50
2,604.63
-18.42
(-0.70%)
比特幣
資料由Binance提供
65,057.2100
+2,147.3400
(3.413%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9943
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

11
二月
荔枝角 D2 Place One｜Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26 荔枝角 D2 Place One｜Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26
節慶活動 商場活動
荔枝角 D2 Place One｜Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26
推介度：
11/02/2026 - 19/02/2026
免費
20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
加密貨幣
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09992 泡泡瑪特00981 中芯國際03690 美團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
加密貨幣
新聞
新聞 主頁新聞虛幣報價虛幣ETF
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
31.6710
-0.1590
-0.500%
KRW 美元/南韓圜
1,467.6000
-3.0800
-0.209%
SGD 美元/坡元
1.2733
-0.0023
-0.179%
更新：06/02/2026 10:40
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
65,057.21
+2,147.34
+3.413%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,920.0200
+93.1900
+5.101%
XRP-瑞波幣-XRP XRP 瑞波幣
1.2689
+0.0544
+4.479%
更新：06/02/2026 10:40
貨幣ETF
03152 Ａ博時港元
1,115.800
0.000
0.000%
03011 Ａ工銀中金美
9,526.000
-2.000
-0.021%
03053 Ａ南方港元
1,174.250
0.450
+0.038%
更新：06/02/2026 10:25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處