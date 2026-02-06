26,509.63
-375.61
(-1.40%)
26,527
-354
(-1.32%)
高水17
9,018.66
-74.68
(-0.82%)
5,358.45
-47.68
(-0.88%)
1,012.58億
4,074.36
-1.56
(-0.038%)
4,649.86
-20.56
(-0.440%)
13,958.69
+5.98
(+0.043%)
2,604.18
-18.87
(-0.72%)
65,100.1200
+2,190.2500
(3.482%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9943
恒生指數
26,509.63
-375.61
(-1.40%)
期指
高水17
26,527
-354
(-1.32%)
國企指數
9,018.66
-74.68
(-0.82%)
科技指數
5,358.45
-47.68
(-0.88%)
大市成交
1,012.58億
股票
850.54億
(83.997%)
窩輪
51.08億
(5.044%)
牛熊證
110.96億
(10.958%)
即時更新：06/02/2026 10:44
可賣空股票總成交
2,830.31億
主板賣空
650.73億
(22.991%)
更新：05/02/2026 16:59
上証指數
成交：4,694.58億
4,074.36
-1.56
(-0.038%)
滬深300
4,649.86
-20.56
(-0.440%)
深証成指
13,958.69
+5.98
(+0.043%)
MSCI中國A50
2,604.18
-18.87
(-0.72%)
比特幣
資料由Binance提供
65,100.1200
+2,190.2500
(3.482%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9943
即市人氣股
09992 泡泡瑪特00981 中芯國際03690 美團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ
新聞
貨幣ETF
貨幣ETF
03152 Ａ博時港元
1,115.800
0.000
0.000%
03011 Ａ工銀中金美
9,526.000
-2.000
-0.021%
03053 Ａ南方港元
1,174.250
0.450
+0.038%
更新：06/02/2026 10:25
港元匯率-最大跌幅
TWD 新台幣/港元
24.6597
-0.0144
-0.058%
CNY 人民幣/港元
1.1257
-0.0004
-0.033%
USD 美元/港元
7.8115
-0.0017
-0.021%
更新：06/02/2026 10:40
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.29%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.60%
更新：04/02/2026 15:50
