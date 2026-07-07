07/07/2026 08:52

要聞盤點

1、美股周一（6日）走勢凌厲，三大指數收高，其中道指首次突破53000點大關，創下盤中及收市新高。在晶片股的強勢帶領下，納指亦錄得1.1%升幅。總結全日市況，道指收市升155.84點，或0.29%，報53055.91點；標指升54.19點，或0.72%，報7537.43點；納指抽升288.49點，或1.12%，報26121.16點。費半指數在連續兩日重挫後反彈2.2%。

2、美國供應管理協會公布最新數據顯示，美國6月服務業擴張速度有所放緩，不過隨著企業面對的投入成本壓力進一步減退，相關的招聘活動已有加快跡象。

3、美國商品期貨交易委員會最新數據顯示，截至6月30日當周，對沖基金對日圓的看跌情緒已達到2007年以來最極端水平。交易員對美元的看漲押注亦飆升至十多年來的最高點。

4、市場盛傳英偉達下一代AI伺服器架構可能延遲推出，一度拖累周一亞洲印刷電路板供應鏈板塊捱沽。英偉達隨後回應澄清，強調公司的產品發展路線圖並沒有任何改變。

5、韓國記憶體晶片巨頭SK海力士周一正式啟動赴美上市推介程序。據悉，這宗有望躋身全球歷史上規模前三大的IPO已獲得足額及超額認購，預計將於7月10日正式在美掛牌交易。

6、國營油企沙特阿美宣布下調8月份銷往亞洲的主要原油官方售價，是次降價幅度為至少2000年以來最大。

7、加密貨幣市場方面，Strategy上周總計出售了價值2.16億美元的比特幣，市場視此為該公司自宣布融資改革以來所邁出的實質重大一步。

8、行政長官李家超與人民銀行行長潘功勝會面。李家超表示，香港將繼續促進人民幣資金在離岸市場更高效流通，並正積極推動建立香港黃金中央清算系統，以鞏固國際金融中心地位。

9、數據顯示，上周在美上市的新興市場股票及債券ETF流入顯著放緩。不過，中國內地及香港市場則成功終結此前連續六周的資金流出勢頭，反映資金全面回流中港股市。

10、兩隻於本周四（9日）掛牌的新股普源精電(00537)及珞石機器人(03752)昨日中午正式截止公開發售，分別錄得超額認購357倍及156倍。

焦點股

快手(01024)

- 遭騰訊(00700)減持逾6%股權最多套現逾121億元，騰訊早前參與可靈融資



騰訊(00700)

- 正式發布升級版人工智能模型混元Hy3

優必選(09880)

- 回應「99萬元超仿生機器人續航僅2-4小時」質疑，稱行業普遍情況

美高域(01985)

- 折讓3.2%配售最多3000萬股，集資1.01億元

毛記葵涌(01716)

- 易手後啟配股作價折讓兩成，淨籌2.3億元尋求轉型

越秀地產(00123)

- 越秀地產6月合約銷售額134.9億元人民幣

牧原股份(02714)

- 6月商品豬銷售收入75億人幣跌41%，商品豬銷售均價跌31%

國富量子(00290)

- 獲大股東柳志偉增持0.54%股權

同仁堂醫養(02667)

- 超購近251倍一手分配率8%，暗盤潛水逾15%，今日掛牌

油金報價

紐約期油上升0.34%，報68.78美元/桶

布蘭特期油下跌0.15%，報72.01美元/桶

黃金現貨上升0.08%，報4161.78美元/盎司

黃金期貨上漲0.13%，報4173.11美元/盎司