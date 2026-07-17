2026-07-17T15:25:10.000Z

《經濟通通訊社17日專訊》一個自2017年12月起沉寂的比特幣錢包，於周四(16日)凌晨突然轉移全部5907.56枚比特幣(現值約3.83億美元)至新錢包，且未流入任何加密貨幣交易所，引發市場高度關注。

區塊鏈數據顯示，該地址「138EM…ReyiT」在2017年以約1.68萬美元均價累積比特幣，原始成本約9960萬美元。經歷比特幣從2025年10月歷史高位12.2萬美元回落至現時約6.48萬美元，該持倉仍錄得284%賬面收益，未實現利潤逾2.83億美元。

關鍵在於轉移資產完全避開交易所，意味持倉者經歷多次市場波動仍無意套現。分析指此舉可能涉及錢包升級、密鑰輪換或場外交易準備，惟缺乏後續轉入交易所紀錄，顯示短期無拋售壓力。此舉與2026年1月有「中本聰時代」錢包直接轉移2000枚比特幣至Coinbase形成鮮明對比。

區塊鏈分析師特別關注此次從「1...」開頭舊式地址轉移至「bc1q」開頭原生隔離見證地址的技術操作。新格式不僅降低38%交易手續費，更被視為提升長期安全性的舉措，反映持倉者無意短期離場。

該地址正涉及紐約最高法院受理的「Noah Doe訴訟案」，原告方聲稱3.9萬個長期休眠地址(合共379萬枚比特幣)屬「遺失財產」。法律專家普遍質疑此案，強調私鑰持有即擁有權。此次轉移或助該地址從被告名單移除，因鏈上活動直接反駁「棄置」指控。

即使法院判決原告勝訴，實際無法移動比特幣資產。但可能形成「產權疑雲」，令受監管機構對相關地址交易持審慎態度。分析認為，此次轉移正是持倉者向法院展示資產控制權的最有力證明。

此次轉移發生在比特幣較2025年高位回落47%之際，同期SpaceX錢包亦於7月7至8日進行88美元測試交易。市場解讀大戶或趁低調整持倉結構，而非看淡後市。