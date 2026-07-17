2026-07-17T15:55:30.000Z

《經濟通通訊社17日專訊》Strategy(US.MSTR)最新向美國證交會提交文件披露，於本周一(13日)至上周五(12日)期間，公司出售481.88萬股股份套現4.667億美元，並將其中4.5億美元轉為現金儲備，令美元儲備總額增至30億美元。

這家全球最大比特幣持倉企業宣布，上周暫停所有虛擬貨幣買賣操作，維持84.3775萬枚比特幣持倉，按現價計算價值約530億美元。不過受今年比特幣價格暴跌影響，公司已兩度被迫減持加密貨幣，目前持倉未實現虧損達107億美元。

摩通分析團隊主管Nikolaos Panigirtzoglou發表的報告指出，Strategy擴大現金儲備至相當於20個月優先股股息支付額，加上比特幣期貨持續錄得資金流入，均為虛擬貨幣市場釋放積極訊號。報告特別提到，過去七周與Strategy掛鈎的槓桿ETF持續錄得穩定資金流入，反映零售投資者正透過此類產品間接參與比特幣投資。

分析師強調，近期芝加哥商品交易所(CME)比特幣期貨及永續合約的資金流入主要由機構投資者推動，與現貨ETF資金外流形成鮮明對比。儘管難以量化Strategy現金操作對市場情緒的具體影響，但結合多項指標顯示，比特幣市場結構正在改善。市場持續關注大型機構持倉動向及監管政策變化對虛擬貨幣市場的影響。