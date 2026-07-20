2026-07-20T17:40:00.000Z

《經濟通通訊社21日專訊》虛擬資產管理公司Bitmine Immersion(US.BMNR)科技最新披露，其虛擬貨幣及現金組合總值突破115億美元，其中以太幣(ETH)持倉量達577萬枚，佔資產主體。公司同時宣布啟動550萬股股份回購計劃，並參與以太幣生態系統新項目投資。

根據最新財務報告，Bitmine Immersion現持有577萬枚以太幣，按當前市值計算價值約113億美元，佔其總資產組合逾98%。公司現金儲備約2.2億美元，主要用於營運資金及戰略投資。

董事會批准動用最多3.5億美元實施股份回購，計劃於未來六個月內購回550萬股普通股。此舉被視為公司對當前股價被低估的積極回應。

公司同時宣布與以太幣聯合創始人Joe Lubin旗下機構及Sharplink共同投資新項目EthSystems，該平台專注於提升以太幣網絡的機構級應用。Bitmine Immersion將提供首批價值5000萬美元的ETH流動性支持，並獲取新平台15%股權。

分析指出，Bitmine Immersion持續加碼以太幣持倉及參與生態建設，反映其對以太坊長期價值的信心。不過亦有市場聲音警告，公司資產過度集中單一虛擬貨幣，需注意相關波動風險。